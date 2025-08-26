Trump sull'Ucraina: "Solo io posso fermare la guerra. Zelensky? Non è totalmente innocente"

Durante una riunione di governo, Donald Trump ha affrontato il tema della guerra in Ucraina con dichiarazioni destinate a far discutere. Commentando le parole del ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, che aveva definito Volodymyr Zelensky illegittimo per guidare i negoziati di pace, il presidente Usa ha liquidato la questione affermando: "Non importa quello che dicono, tutti si atteggiano: sono solo sciocchezze".

Trump ha precisato di avere oggi un buon rapporto con Zelensky, pur aggiungendo che il leader ucraino "non è totalmente innocente". Ha poi ribadito la sua convinzione di poter mettere fine al conflitto. "Solo io posso risolverlo", ha dichiarato, lasciando intendere la possibilità di una “guerra commerciale” con Mosca, che – a suo dire – sarebbe molto dannosa per la Russia.

Il presidente ha ricordato anche di mantenere "un buon rapporto" con Vladimir Putin e ha assicurato che gli Stati Uniti continueranno a vendere armi alla Nato, che a sua volta le fornirà all’Ucraina, sottolineando che è l’Alleanza atlantica a finanziare lo sforzo bellico. Parallelamente, l’inviato Usa Steve Witkoff ha espresso l’auspicio che "entro la fine dell’anno" possano essere trovate soluzioni non solo per la guerra in Ucraina ma anche per i conflitti in Medio Oriente, segnalando che "questa settimana" sono già in corso incontri diplomatici.

Sul terreno, intanto, le forze ucraine hanno ammesso difficoltà.

Secondo Viktor Trehubov, portavoce delle truppe di Dnipro, le forze russe hanno occupato due villaggi nella, Zaporizke e Novoheorhiivka, e stanno tentando di consolidare le posizioni. "I russi sono entrati e stanno cercando di trincerarsi, le nostre forze combattono per mantenere le loro linee", ha spiegato.