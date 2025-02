Trump: "Zelensky a Washington venerdì, firmeremo accordo sulle terre rare"

Ascolta ora 00:00 00:00

L'annuncio lo dà il presidente stesso, aprendo i lavori del proprio gabinetto alla Casa Bianca, coi suoi più stretti collaboratori: Volodymyr Zelensky sarà a Washington venerdi per finalizzare un accordo quadro sullo sfruttamento dei minerali ucraini. "Arriverà venerdi, ormai è confermato", ha detto Donald Trump. Com'è noto lo sfruttamento delle cosiddette "terre rare" era stato indicato da Trump come conditio sine qua non per il prosieguo del sostegno a Kiev. E nonostante qualche mal di pancia iniziale, Zelensky ha accettato (non poteva fare altrimenti).

"Gli Stati Uniti hanno bisogno di terre rare e l’Ucraina ne ha - ha aggiunto il tycoon - l’accordo ci consentirà di riprenderci i nostri soldi". Poi ha precisato che, a suo dire, l’intesa "è molto buona anche per l’Ucraina".

Poco prima dalla Casa Bianca era trapelato un altro messaggio: se Zelensky dice che l'accordo sulle terre rare dell'Ucraina non è chiuso, allora la sua visita a Washington è "inutile". Era la risposta al presidente ucraino che aveva definito l'accordo un "inizio", un "accordo quadro", sottolineando che il suo "successo" dipenderà dai colloqui con Trump, aggiungendo che "potrebbe rivelarsi un grande successo o semplicemente scomparire".

Al di là delle concessioni per lo sfruttamento delle importanti risorse minerarie Zelensky sa bene che il sostegno degli Stati Uniti non è solo importante ma necessario. Per questo il presidente ucraino approfitterà del faccia a faccia a Washington per chiedere a Trump se davvero intende "fermare" gli aiuti all'Ucraina. "La mia domanda (a Trump) sarà molto diretta - ha detto Zelensky -, gli Stati Uniti interromperanno il sostegno o no? E potremo acquistare armi se non ci saranno più aiuti?".

Il leader ucraino chiede precise garanzie sulla sicurezza del proprio Paese, vedremo se Trump vorrà concedergliele o meno.

Intanto, come riportato dal Guardian, il premier ucraino Denys Shmyhal ha riferito alcuni dettagli sull'intesa che sarebbe stata raggiunta tra i due Paesi. Washington otterrà le risorse minerarie ucraine in cambio di pagamenti per il sostegno militare nella guerra di Kiev contro la Russia.

"Si tratta di un accordo preliminare che prevede la creazione di undell'Ucraina, dove Ucraina e Stati Uniti gestiranno e finanzieranno congiuntamente il fondo a parità di condizioni - ha spiegato il premier - Questo accordo è direttamente legato alle garanzie di sicurezza. Né il presidente né il governo lo considereranno separatamente dalle garanzie di sicurezza per l'Ucraina".