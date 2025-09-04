Ucraina, i Volenterosi a Parigi. Trump: "Putin e Zelensky non sono pronti per vedersi"

L'inviato del presidente americano, Donald Trump, Steve Witkoff, "ha partecipato ad una parte dei lavori della Coalizione dei volenterosi ed è intervenuto davanti a tutti i capi di stato e di governo presenti. Ha dovuto lasciare la riunione, come era previsto, per un altro impegno": è quanto si apprende da fonti dell'Eliseo dopo che alcuni giornalisti presenti avevano visto allontanarsi l'inviato di Trump. Le fonti della presidenza francese e della Coalizione, precisano che "Witkoff sarà di ritorno per la telefonata con Donald Trump", prevista nel programma per le 14