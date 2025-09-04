Ucraina, i Volenterosi a Parigi. Trump: "Putin e Zelensky non sono pronti per vedersi"

Nei saloni dell'Eliseo di Parigi è in corso la riunione della "Coalizione dei volenterosi" sull'Ucraina, presieduta da Emmanuel Macron e dal premier britannico Keir Starmer, collegato a distanza. La presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, partecipa in video collegamento.Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, è stato costretto a rientrare a Madrid per un guasto all'aereo. Intanto Donald Trump ostenta ottimismo: "Qualcosa accadrà". Ma fa sapere che Zelensky e Putin, con cui ha parlato, "non sono ancora pronti" (a vedersi).
Tajani: "Zelensky non deve andare in ginocchio da Putin"
L'invito a Mosca di Putin "mi pare un modo per avere un confronto diretto con Zelensky, gli incontri si fanno in zone neutrali, non credo che Zelensky debba andare in ginocchio da Putin. E' giusto che ci si incontri in una città neutrale, Ginevra o in una città della Turchia". Lo ha detto il vicepremier e leader di FI Antonio Tajani a margine di una conferenza alla Camera.
Witkoff lascia la riunione in anticipo
L'inviato del presidente americano, Donald Trump, Steve Witkoff, "ha partecipato ad una parte dei lavori della Coalizione dei volenterosi ed è intervenuto davanti a tutti i capi di stato e di governo presenti. Ha dovuto lasciare la riunione, come era previsto, per un altro impegno": è quanto si apprende da fonti dell'Eliseo dopo che alcuni giornalisti presenti avevano visto allontanarsi l'inviato di Trump. Le fonti della presidenza francese e della Coalizione, precisano che "Witkoff sarà di ritorno per la telefonata con Donald Trump", prevista nel programma per le 14
Von der Leyen: "Cruciale l'incontro dei Volenterosi"
"A Parigi per un incontro cruciale della Coalizione dei Volenterosi sulle garanzie di sicurezza. Abbiamo lavorato su tre compiti fondamentali. Trasformare l'Ucraina in un porcospino d'acciaio, costruire una forza multinazionale per l'Ucraina sostenuta dagli Stati Uniti, rafforzare la posizione difensiva dell'Europa. Ora andiamo avanti". Lo scrive sui social la presidente della Commissione Ursula von der Leyen.
Sanchez rientra a Madrid per un guasto aereo
Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, è stato costretto a rientrare a Madrid, dopo la partenza alla volta di Parigi per il vertice dei volenterosi sull'Ucraina, da un'avaria dell'aereo si Stato, informano fonti ufficiali. Il premier parteciperà alla riunione della coalizione dei volenterosi in collegamento in videoconferenza
Trump: "Putin e Zelensky non ancora pronti, ma qualcosa succederà"
"Ho seguito la situazione, l'ho vista e ne ho parlato con il presidente Putin e il presidente Zelensky. Qualcosa accadrà, ma non sono ancora pronti. Ma qualcosa succederà. Ce la faremo". Così Donald Trump in un'intervista a Cbs, rilanciata sul suo account Truth, alla vigilia della riunione dei Volenterosi con il leader ucraino a Parigi.