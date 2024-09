Ucraina, Meloni: "Pronto invio della seconda batteria di Samp-T"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo in collegamento da Roma al summit di sostegno all'Ucraina in corso a New York, ha ribadito il suo sostegno Volodymyr Zelensky. " Abbiamo intenzione di fare la nostra parte ospitando la conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina nel 2025. Caro Volodymyr, continueremo a stare al vostro fianco per tutto il tempo necessario. Il nostro obiettivo è mettere fine a questa guerra e aiutare l'Ucraina a intraprendere quel sentiero che porti a un futuro di pace, libertà e prosperità ", ha dichiarato il presidente del Consiglio.

Come sempre, ha aggiunto, " potete contare su di noi ". Gli ucraini, prosegue il premier, " ci ricordano cosa significa combattere per la libertà. È un valore da proteggere se vogliamo riportare la pace in Europa. Abbiamo fatto tutti la nostra parte e ora è il momento di incrementare il nostro sforzo e la dichiarazione di oggi, promossa dalla Presidenza italiana del G7, va in questa direzione ". Ed è proprio in nome della libertà e della pace, ha spiegato Giorgia Meloni, che " come Italia abbiamo adottato 9 pacchetti di aiuti militari, ci siamo focalizzati sulla difesa aerea e ora stiamo per inviare una seconda batteria di Samp-T ". Il presidente ucraino, nel corso del suo intervento, ha ringraziato il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la Premier italiana Giorgia Meloni, citandoli esplicitamente, per la loro leadership nel proteggere il suo Paese e per avere organizzato la Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina.

In una nota successiva della presidenza del Consiglio si riferisce che " è stata adottata dal Gruppo dei Sette una dichiarazione coordinata dalla Presidenza italiana, aperta anche all'adesione degli altri Stati che hanno partecipato all'evento ". Al centro della riunione, si legge ancora nella nota, " la riaffermazione dell'impegno congiunto ad assicurare, bilateralmente e attraverso i meccanismi multilaterali, l'assistenza economica all'Ucraina, con particolare attenzione alle riforme ".

il sostegno alla protezione e riabilitazione delle infrastrutture critiche energetiche, nonchè il coordinamento sulla ricostruzione, anche in vista della Ukraine Recovery Conference che si svolgerà a Roma nel 2025

Infine, si spiega, è stato ribadito "".