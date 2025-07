Ucraina, nuova pioggia di droni russi: colpite le città di Kiev e Kharkiv

Zero passi avanti sulla strada della diplomazia per la guerra in Ucraina, che non accenna a pause sul terreno. Kiev ha compiuto un nuovo blitz oltreconfine, attaccando una base militare nella regione di Voronezh che ospitava i caccia Sukhoi. I russi hanno rivendicato la distruzione di due intercettori Patriot ed hanno lanciato un'ennesima ondata di raid con droni, oltre trecento in varie regioni del Paese occupato. 'Vladimir Putin vuole andare fino in fondo e continuare a ucciderè, è l'amara constatazione di Trump dopo l'ultima telefonata senza esito con lo zar.

La Casa Bianca, dopo tante esitazioni, ora sarebbe più aperta a inasprire le sanzioni contro Mosca. L'italiano Thomas D'Alba, che aveva prestato servizio nella Folgore e che circa due anni fa si era arruolato con l'Ucraina, è morto al fronte intorno a metà giugno.re

Liev: "6 civili morti in attacchi russi, 22 i feriti" Sono sei i civili rimasti uccisi in Ucraina dagli attacchi russi avvenuti ieri, mentre sono almeno 22 i feriti. Lo riferiscono le autorità regionali ai media locali: tra i morti anche un bambino di 8 anni. Nell'oblast di Kharkiv, ha riferito il governatore Oleg Syniehubov, le forze russe hanno attaccato 13 insediamenti, uccidendo due persone e ferendone altre 11.

Kiev: "Anche un bambino tra le 2 vittime del raid russo a Kharkiv" Nella regione ucraina di Kharkiv, due persone sono state uccise, tra le quali un bimbo di 8 anni, e almeno 11 ferite per i raid russi con droni nella notte. Diversi quartieri di Kharkiv, riporta Ukrainska Pravda, sono stati attaccati: una donna di 46 anni è rimasta ferita da una scheggia di vetro, mentre una bambina di tre anni ha avuto una forte reazione da stress. Un bambino di 8 anni è stato ucciso in un attacco con drone nemico contro un veicolo civile vicino al villaggio di Odnorobivka, nel distretto di Bogodukhov. Un bambino di 4 anni e un uomo di 40 anni sono rimasti feriti, mentre una donna di 36 anni ha riportato una reazione acuta da stress. Il distretto di Kupyansk è stato oggetto di più raid. Un civile di 59 anni è stato ucciso. Due uomini e tre donne sono rimasti feriti.

5 vittime nei raid russi nel Donetsk e nel Kherson Almeno cinque civili sono stati uccisi nelle regioni di Donetsk e Kherson, rispettivamente nell'est e nel sud dell'Ucraina, a causa dei bombardamenti russi. Lo affermano le autorità, ripresa dai media ucraini. Secondo le autorità, Mosca ha colpito infrastrutture critiche e sociali, in particolare aree residenziali, danneggiando 5 grattacieli e 6 abitazioni private.

Kiev: "Abbattuti 117 droni russi nella notte: feriti nella capitale e a Kharkiv" L'Aeronautica militare ucraina ha annunciato l'abbattimento di 117 droni Shahed lanciati dalla Russia sul suo territorio durante la notte, segnalando la presenza di feriti a Kiev e Kharkiv. In una nota si legge che la Russia ha attaccato l'Ucraina nella notte tra sabato e domenica utilizzando quattro missili antiaerei S-300 dalla regione di Kursk, 157 droni d'attacco Shahed e vari altri droni. "L'attacco aereo continua", ha aggiunto l'esercito, segnalando l'ingresso di droni Shahed dal nord del Paese. Il capo dell'Amministrazione militare dell'Oblast di Kharkiv, Oleh Synehubov, ha riferito su Telegram che due persone sono rimaste ferite nell'attacco con droni russi sulla città. Si tratta di una donna di 46 anni e una bambina di 3 mesi. A Kiev, invece, tre persone sono rimaste ferite in un attacco nel distretto di Vyshhorod, secondo Mykola Kalashnyk, capo dell'amministrazione militare della regione di Kiev.