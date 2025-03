Ucraina, oggi il Consiglio Ue e il vertice dei "volenterosi" | La diretta

Giornata di incontri e vertici per i Paesi alleati dell'Ucraina. I 27 dell'Ue si riuniscono per il Consiglio d'Europa, poi a Londra si terrà il vertice militare dei cosiddetti "volenterosi". Sullo sfondo, continuano i contatti tra Mosca e Washington.

12:06 - Russia: "Incendio a base aerea di Saratov, l'attacco più vasto di sempre"

Un attacco con droni attribuito ai militari ucraini ha provocato un incendio nelle strutture della base aerea russa di Engels, nella regione di Saratov e di importanza strategica. Lo affermano le autorità russe. Nella notte, le città di Saratov ed Engels sono finite nel mirino dell' "attacco con droni più vasto di sempre", riporta l'agenzia russa Tass sulla base di notizie diffuse via Telegram dal governatore della regione di Saratov, Roman Busargin. Il governatore riferisce di danni in una trentina di edifici a Engels. "Per motivi di sicurezza - aggiunge - è stato deciso per lo sgombero degli abitanti della zona adiacente alla base aerea di a causa di un incendio". Le notizie che arrivano da parte russa parlano anche di due feriti.

11:47 - Kiev rivendica il raid con droni a Engels: "Obiettivi militari legittimi"

I servizi segreti ucraini e le Forze per le operazioni speciali delle Forze armate dell'Ucraina sono gli autori dell'attacco con droni nella notte contro l'aeroporto di Engels in Russia. Lo rivelano fonti a Rbc Ukraina. "L'Sbu continua a lavorare con precisione chirurgica su importanti strutture militari della Federazione Russa, che sono obiettivi militari assolutamente legittimi. Tali operazioni speciali riducono la capacità del nemico di terrorizzare le città ucraine con attacchi missilistici", afferma la fonte.

11:45 - Tajani: "L'Ue sarà al tavolo, ha imposto sanzioni"

L'Europa "dovrà per forza essere al tavolo" delle trattative per porre fine alla guerra in Ucraina, "in quanto ha imposto sanzioni alla Russia e, se le sanzioni fanno parte della trattativa, dovranno discutere con chi ha posto le sanzioni". Lo sottolinea il ministro degli esteri Antonio Tajani, a margine del prevertice del Ppe a Bruxelles. Ora come ora, continua, "non c'è nessuna trattativa per l'Unione Europea: siamo a una fase di pre-trattativa, dove c'è un dialogo americano con i russi e con gli ucraini. E' positivo che gli Stati Uniti stiano informando quotidianamente gli ucraini sul dialogo con i russi, poi si vedrà quando ci sarà una trattativa si vedrà come si farà. Noi continuiamo ad andare avanti, l'abbiamo ribadito anche nel documento della maggioranza, ad aiutare Kiev finché non ci sarà una tregua o un cessate il fuoco". Le condizioni, prosegue Tajani, "non le detta Vladimir Putin. Siamo per costruire la pace, siamo assolutamente favorevoli alla pace, ma che sia una pace giusta, decisa da un tavolo tra i due interlocutori principali, che sono l'Ucraina e la Russia con gli Stati Uniti. Poi si vedrà quello che succederà. Bisognerà trovare un compromesso per fare la tregua e poi arrivare alla pace, ma adesso ancora non c'è nulla, sono fasi prodromiche che vanno nella giusta direzione, ma non è come una trattativa per il cessate il fuoco o per la pace", conclude.

11:37 - Zelensky: "Russia continua ad attaccare, è chiaro cosa pensa della pace"

"Gli attacchi russi contro l'Ucraina non si fermano, nonostante le loro affermazioni. Ogni giorno e ogni notte, vengono fatti partire quasi cento droni o anche più, insieme ai continui attacchi missilistici. Con ognuno di questi lanci, i russi fanno vedere al mondo qual è il loro vero approccio alla pace". Scrive così in un post su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che accusa la Russia per aver "lanciato la notte scorsa circa 200 droni 'Shahed' e droni-esca". Zelensky denuncia un "attacco massiccio" contro la "regione di Kirovohrad che ha fatto dieci feriti, compresi quattro minori, e danneggiato case, una chiesa e infrastrutture".

11:31 - Kallas: "Piano realistico è quello da 5 miliardi per le munizioni"

"Ho proposto un'iniziativa per fornire realmente ciò di cui il presidente Zelensky ha bisogno: munizioni per un valore di 5 miliardi. Dovremmo iniziare a compiere passi concreti, non solo parole ma anche fatti, per aiutare l'Ucraina in questo momento, perché più saranno forti sul campo di battaglia, più saranno forti al tavolo dei negoziati". Lo ha detto l'alto rappresentante per la politica estera della Ue, Kaja Kallas, arrivando all'Europa Building di Bruxelles per il Consiglio europeo. Sul piano da 40 miliardi per il 2025, ha ammesso Kallas, ci sono problemi: "Sappiamo che esistono preoccupazioni legate ai deficit di bilancio nella maggior parte dei Paesi europei. Per questo, con l'iniziativa di riarmo, abbiamo introdotto regole che alleggeriscono le restrizioni di bilancio, offrendo agli Stati membri maggiori opportunità di fare di più". Ad ogni modo, ha proseguito Kallas, "il piano realistico prevede 5 miliardi per le munizioni, ed è su questo che stiamo lavorando concretamente in questo momento".

11:18 - Cremlino: "Europa si militarizza, è diventata partito della guerra"

"L'Europa ha avviato la sua militarizzazione e si è trasformata in un certo modo in un partito della guerra". E' quanto afferma il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, mentre oggi si svolge a Londra la riunione dei vertici militari della "coalizione dei volenterosi" per difendere l'Ucraina. "I segnali che nella maggior parte arrivano da Bruxelles e dalle capitali europee riguardano piani per militarizzare l'Europa", ha aggiunto, affermando, riporta la Tass, che questo è "chiaramente in contrasto con l'atteggiamento dei presidenti di Russia e Usa che cercano modi per una processo di risoluzione pacifica".

11:11 - Mosca: "Colloqui a Gedda con gli Usa nei prossimi giorni"

I prossimi colloqui tra Usa e Russia in programma a Gedda potrebbero "non essere domenica stessa" ma "proprio all'inizio della prossima settimana" e comunque "nei prossimi giorni": lo ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, aggiungendo che "ora si stanno concordando le ultime sfumature". Lo riporta l'agenzia Interfax.

11:10 - Von der Leyen: "Sono giorni decisivi per l'Europa"

"Sono giorni decisivi per l'Europa, abbiamo un ordine del giorno fitto. Naturalmente discuteremo come l'Ucraina può arrivare finalmente a una pace giusta e duratura". Lo ha detto al presidente della Commissione Ursula von der Leyen a margine del summit del Ppe che ha preceduto il vertice dei 27.

11:10 - Kallas: "Bene le parole di Trump sulla difesa aerea per Kiev"

"Attendo l'incontro con Volodymyr Zelensky, per avere da lui il resoconto della sua telefona con Donald Trump e dò il benvenuto all'annuncio del presidente americano che sta cercando di trovare forniture addizionali di difesa aerea per l'Ucraina, che è estremamente importante". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas arrivando al vertice Ue.

11:02 - Kallas: "Aiuto a Kiev sia con i fatti, non solo con le parole"

"Oggi discutiamo di cosa fare di più per noi sulla difesa ma anche per l'Ucraina. Se non riusciamo a concordare l'aiuto militare per l'anno intero ho proposto di concentrarsi su quello che ci chiede Volodymyr Zelensky, ovvero le munizioni". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas arrivando al vertice Ue, commentando le resistenze di alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, al suo piano da 40 miliardi, rimodulato in 5 miliardi. "Se ascoltiamo le dichiarazioni dei leader il sostegno all'Ucraina c'è, dovremmo dunque vederlo nei fatti e non solo nelle parole, sono fiduciosa", ha aggiunto.

9:50 - Weber (Ppe): "Chi parlerà al tavolo per l'Ue?"

Nell'Ue "dobbiamo essere preparati per il nostro ruolo internazionale. Immaginate se Donald Trump accettasse finalmente di invitare l'Unione Europea al tavolo in Arabia Saudita. Chi ci rappresenterà? Chi parlerà a nome dell'Unione Europea?". Lo sottolinea il capogruppo e presidente del Ppe, Manfred Weber, a margine del prevertice del Ppe a Bruxelles. "Emmanuel Macron? - continua - Antonio Costa? Ursula von der Leyen? Chi parlerà? E avrebbe solo un mandato basato sull'unanimità? Perché questa è la regola attuale dell'Unione Europea. Tutte queste questioni ci rendono deboli. E' per questo che dobbiamo essere pronti per decisioni più audaci, più forti, come Unione Europea, per prepararci a prendere il nostro destino nelle nostre mani", conclude riprendendo un'espressione spesso usata da Angela Merkel.

8:06 - Kiev: 171 droni russi nella notte

L'Ucraina accusa la Russia per "attacchi" con 171 droni.

"Nella notte il nemico ha attaccato con 171 droni", comunica l'Aeronautica ucraina, come riportano i media locali. I militari ucraini precisano che 75 droni sono stati abbattuti in 12 regioni, mentre altri 63 sarebbero scomparsi dai radar senza conseguenze.