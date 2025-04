Ucraina, proposta Usa: zona neutrale attorno a Zaporizhzhia sotto il controllo di Washington

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli Stati Uniti stanno valutando l’ipotesi di istituire una zona neutrale attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia come parte delle iniziative per favorire una soluzione diplomatica al conflitto in Ucraina. A riportarlo è il Wall Street Journal, citando fonti vicine agli ambienti occidentali. Secondo quanto riferito dal quotidiano, una delle proposte attualmente sul tavolo prevederebbe la demilitarizzazione dell’area circostante il reattore nucleare, con la possibilità che la supervisione della zona venga affidata direttamente a Washington.

La centrale — situata sulla sponda sinistra del fiume Dnepr, nei pressi della città di Energodar — è il più grande impianto nucleare d’Europa per numero di reattori e capacità installata: sei unità da un gigawatt ciascuna. Se attuata, la proposta potrebbe rappresentare un passo significativo verso la riduzione del rischio nucleare nella regione, contribuendo al contempo ad aprire nuovi spiragli per il dialogo tra le parti in conflitto. La notizia è stata rilanciata sul suo sito online dalla Tass, che sottolinea come non sia ancora noto in quale forma gli Stati Uniti potrebbero esercitare il controllo su questi territori e sull'impianto.

La proposta fa parte di un documento che delinea ciò che gli Stati Uniti definiscono "le linee guida di una pace duratura e duratura", nonché i possibili passi per raggiungerla. I funzionari dell'amministrazione Trump hanno presentato il piano ai funzionari ucraini ed europei durante i colloqui a Parigi del 17 aprile. Il documento suggerirebbe anche che gli Stati Uniti potrebbero essere disposti a riconoscere il controllo russo sulla Crimea, escludendo anche l'adesione dell'Ucraina alla NATO. Non è chiaro esattamente quale territorio attorno alla centrale nucleare verrebbe dichiarato neutrale o in che modo gli Stati Uniti lo supervisionerebbero.

Secondo il Journal,da Kiev, che dovrebbe arrivare durante un incontro tra funzionari statunitensi, ucraini ed europei a Londra nei prossimi giorni. Se Stati Uniti, Europa e Ucraina raggiungeranno un consenso, le proposte potrebbero essere presentate alla Russia.