Ucraina, Trump: "Ho preso una decisione sui missili Tomahawk"

Il presidente Donald Trump è tornato a parlare della guerra in Ucraina, toccando un tema estremamente delicato, l'invio dei missili Tomahawk a Kiev.Non ha fornito dettagli, aggiungendo che vorrebbe "porre alcune domande" agli ucraini su come intendono utilizzare i missili e che non vorrebbe "un'escalation". Il presidente ungherese Orban, intanto, fa sapere che il proprio Paese non sente obblighi morali di sostenere l'adesione di Kiev all'Ue.
Mosca: "Abbattuti nella notte 184 droni di Kiev"
Nella notte, i sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 184 droni ucraini. Lo riferisce l'agenzia Tass. Pertanto, 62 droni sono stati abbattuti sulla regione di Kursk, 31 sulla regione di Belgorod, 30 sulla regione di Nižnij Novgorod, 18 sulla regione di Voronež, 13 sul Mar Nero, 6 sulla regione di Lipetsk, 5 sulla regione di Kaluga, 4 sulla regione di Tula, 3 droni ciascuno sulle regioni di Rostov e Ryazan, 2 droni ciascuno sulle regioni di Bryansk e Oryol, sulla Repubblica di Crimea e 2 sulla regione di Mosca, di cui uno in volo verso Mosca e uno intercettato sulla regione di Vologda.
I russi colpiscono la regione diPoltava
Le forze russe hanno attaccato la regione di Poltava con droni durante la notte, provocando incendi in diverse località. Il Servizio di Emergenza Statale dell'Ucraina ha riferito delle conseguenze dell'attacco notturno su Telegram, secondo quanto riportato da Ukrinform. "A seguito di attacchi alle infrastrutture civili, sono scoppiati incendi in edifici amministrativi; un'abitazione e una dependance sono state danneggiate", si legge nel comunicato. Coinvolti nelle operazioni 16 unità di equipaggiamento, 64 soccorritori e un treno antincendio di Ukrzaliznytsia. Si sono udite esplosioni anche a Kharkiv e sono scoppiati incendi in diverse zone della città.
Orban: "L'Ungheria non ha obblighi morali di sostenere l'adesione all'Ue"
"L'Ungheria non ha alcun obbligo morale di sostenere l'adesione dell'Ucraina all'Ue". Lo scrive in un post su X il primo ministro ungherese Viktor Orbàn. "Nessun Paese ha mai usato il ricatto per entrare nell'Unione Europea, e non accadrà nemmeno questa volta. Il Trattato sull'Unione Europea non lascia spazio ad ambiguità: l'adesione è decisa dagli Stati membri, all'unanimità - afferma - Il popolo ungherese ha preso la sua decisione. Ha detto no a larga maggioranza all'adesione dell'Ucraina all'Ue con un referendum"."Se desidera cambiare questa situazione - sottolinea rivolgendosi al presidente ucraino Volodymyr Zelensky - la campagna mediatica che sta conducendo contro l'Ungheria probabilmente non è il modo migliore per farsi degli amici".
Trump: Ho preso una decisione su missili Tomahawk
"Ho preso una decisione". Lo ha detto Donald Trump riguardo all'invio di missili a lunga gittata Tomahawk all'Ucraina. Il presidente ha poi aggiunto di volere "fare alcune domande" agli ucraini su come intendano usare i missili: "Non voglio che ci sia un'escalation", ha affermato il presidente.