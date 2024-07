"Aveva chip occidentali": la rivelazione sul missile russo che ha colpito l'ospedale di Kiev

Ascolta ora 00:00 00:00

Emergono nuove indiscrezioni in merito al missile russo che ha colpito e distrutto l'ospedale pediatrico Okhmatdyt di Kiev. Secondo i funzionari ucraini il Kh-101 sparato dalle forze del Cremlino si basava su componenti di progettazione occidentale, a dimostrazione del successo di Mosca nell'eludere le sanzioni internazionali. Pare inoltre che la Russia stia producendo un'enorme quantità di missili di questo tipo, circa otto volte tanto rispetto a quanto non facesse nel periodo precedente lo scoppio della guerra in Ucraina nel 2022.

I componenti occidentali del missile russo

Secondo quanto riportato dal Financial Times, nonostante le sanzioni dovrebbero teoricamente impedire alla Russia di poter ottenere alcuni componenti avanzati, il settore della difesa del Cremlino ha iniziato ad utilizzare microprocessori e altre tecnologie avanzate non destinate all'uso militare.

Un esempio? Un Kh-101 lanciato a gennaio ha rivelato al suo interno la presenza di 16 componenti elettronici di fabbricazione occidentale all'interno del missile. Due dei componenti erano marchiati come realizzati dalla STMicroelectronics con sede in Svizzera, mentre i restanti erano da produttori di chip statunitensi tra cui Texas Instruments, Analog Devices e Intel. Tutti i questi componenti sono destinati principalmente all'uso civile. Non solo: le aziende russe, nel 2023, sarebbero riuscite a ottenere parti identiche a quelle utilizzate nel Kh-101 di gennaio semplicemente acquistandole sul mercato e importandole tramite la Cina.

L'analisi di un singolo relitto probabilmente sottostima l'entità della dipendenza estera della Russia. Secondo l'analisi dell'Ufficio del Presidente dell'Ucraina fornita al FT, un Kh-101 completo può contenere più di 50 diverse parti prodotte all'estero. Torniamo così al presente e all'attacco russo su larga scala di lunedì rivolto contro l'Ucraina, che ha ucciso almeno 41 civili e ne ha feriti più di 190.

La Russia ha negato di aver preso di mira l'ospedale e sostiene, senza prove, che Kiev lo abbia colpito con un sistema di difesa antiaerea Nasams, fornito dagli Stati Uniti e dalla Norvegia. Dmitry Peskov, portavoce di Putin, ha detto ai giornalisti che la Russia ha condotto attacchi solo contro "infrastrutture critiche e obiettivi militari che hanno a che fare con il potenziale militare dell'Ucraina", secondo Interfax. Pavel Luzin, visiting scholar presso la Fletcher School of Law and Diplomacy della Tufts University, ha tuttavia affermato: "I missili russi volano quasi sempre dove li punta l'esercito russo. Se un missile russo colpisce un ospedale, significa che l'esercito russo ha preso di mira un ospedale ".

Il missile Kh-1010

Le immagini mostrano chiaramente le ali distintive del Kh-101, il muso, la forma arrotondata della fusoliera e il motore turbofan montato esternamente. Non c'è traccia di alcun missile dei sistemi di difesa aerea Patriot e Nasams di Kiev, realizzati negli Stati Uniti.

Nel 2021, l'anno prima che Putin ordinasse l'offensiva su vasta scala in Ucraina, la Russia aveva prodotto solo 56 missili Kh-101. Dopo che il Cremlino ha tenuto in funzione le fabbriche di armi a turni 24 ore su 24, l'anno scorso Mosca ha realizzato 420 Kh-101, realizzando un aumento di quasi otto volte, secondo un rapporto del mese scorso del Royal United Services Institute.

Certo, gli sforzi degli Stati Uniti e dell'Ue per reprimere le catene di fornitura dell'industria della difesa russa hanno reso più difficile per il Cremlino mettere le mani sulle tecnologie occidentali avanzate.

I produttori, come detto, hanno però iniziato a sfruttare componenti civili che non hanno la resilienza o la protezione solitamente richieste all'elettronica per uso militare. La strategia, al momento, sembrerebbe funzionare.