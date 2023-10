Il vertice di pace, gli scontri a Nord e gli ostaggi: cos'è successo oggi tra Israele e Hamas

Anche oggi l'aviazione israeliana ha continuato a bombardare le postazioni di Hamas e di Hezbollah a Gaza e nel sud del Libano. Un altro leader dei terroristi palestinesi, il comandante militare Talal Al Hindi, è stato ucciso nei raid. Il vertice di pace a Il Cairo, organizzato dal presidente egiziano al-Sisi, si è concluso con un nulla di fatto per le divergenze tra i due "blocchi", occidentale e arabo, mentre Hamas ha fatto sapere di avere intenzione di chiudere la questione degli ostaggi civili il prima possibile.

Tensione al confine nord: continuano le provocazioni di Hezbollah

Il fronte settentrionale è stato teatro di scontri e schermaglie anche oggi. Nella notte, l’esercito israeliano ha colpito diversi obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, tra cui una “ serie di strutture militari utilizzate ” dalle milizie sciite filo-iraniane “ per esigenze operative ” e un lanciamissili anticarro puntato contro lo Stato ebraico. Nel corso della giornata, le forze governative di Beirut hanno scoperto altri sistemi del genere e hanno proceduto a smantellarli.

Le Idf hanno anche fatto sapere di essere pronte per tutti gli scenari possibili sui vari fronti e che continueranno a proteggere “ la sicurezza dei cittadini israeliani ”. Fonti militari, inoltre, hanno comunicato di aver cambiato la definizione di “obiettivi legittimi” in modo che essa comprenda anche le case private dove i terroristi si nascondono o accumulano armamenti. Le Idf hanno comunque assicurato che non colpiranno le aree dove vengono distribuiti gli aiuti umanitari, a meno che da esse non partano razzi diretti contro il territorio ebraico.

Il fallimento del vertice di pace a Il Cairo

Il summit a Il Cairo si è concluso con un nulla di fatto. Le delegazioni dei Paesi arabi e occidentali non hanno trovato l’accordo per una dichiarazione finale condivisa da tutti. Fonti diplomatiche di alto livello hanno spiegato che “ i rappresentanti occidentali volevano che la dichiarazione includesse solo una condanna di Hamas, mentre si rifiutavano di condannare Israele per l'uccisione di migliaia di civili a Gaza o di chiedere un cessate il fuoco urgente e l'ingresso di aiuti nella Striscia ”.

Il vertice per la pace, fortemente voluto dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, ha visto la partecipazione di diverse personalità di alto livello. Per il “blocco occidentale” sono giunti a Il Cairo la premier Giorgia Meloni, lo spagnolo Pedro Sanchez, i ministri degli Esteri di Francia, Germania e Regno Unito, il primo ministro canadese Justin Trudeau, il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres e l'altro rappresentante per la Politica estera europea Josep Borrell. Gli Stati Uniti hanno inviato solo l’incaricato d’affari per l’ambasciata.

Per il “blocco arabo”, invece, hanno presenziato al-Sisi, dal leader dell'Anp Abu Mazen, il ministro degli Esteri turco, i re di Giordania e Bahrein Abdallah e Hamad bin Isa Al Khalifa, l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad al-Thani e il presidente degli Emirati Mohammed bin Zayed.

Invitati al summit anche Cina e Russia, rappresentanti rispettivamente da vice ministro degli Esteri Mikhail Bogdanov e l'inviato di Pechino per il Medio Oriente, Zhai Jun.

"Cauta speranza" per gli ostaggi, ma resta il nodo dei militari

I negoziatori impegnati nelle trattative per il rilascio degli ostaggi hanno espresso un “cauto ottimismo” dopo il rilascio delle due cittadine americane, Judith Raanan e la figlia Natalie, liberate grazie alla mediazione del Qatar. Un diplomatico ha ricordato che “ gli israeliani sono chiari nel dire che non vogliono parlare fino a quando gli ostaggi non saranno rilasciati, quindi sarebbe meglio per Hamas rilasciarli velocemente ”, per favorire un dialogo di più ampio respiro e una mediazione efficacie.