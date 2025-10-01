Al via vertice Ue di Copenaghen. Missili e droni russi sull'Ucraina. E Kiev risponde colpendo una raffineria

Al Palazzo Christiansborg di Copenaghen i leader europei si riuniscono per discutere di sicurezza e difesa, con focus sulla “Defence readiness road map” e sull’Ucraina, dove continua l’escalation militare.Nella notte Mosca ha colpito sei località ucraine con droni e missili, mentre Kiev ha lanciato raid sulla raffineria di Jaroslavl e su diverse regioni russe. Zelensky atteso in videocollegamento alla sessione dedicata al conflitto.
Ue: al via vertice di Copenaghen, difesa e Ucraina sul tavolo dei leader
Al via al Palazzo Christiansborg di Copenaghen la riunione informale del Consiglio Europeo. Dalle 11:30 i leader europei, tra cui la premier Giorgia Meloni, inizieranno ad arrivare. Alle 13:00, dopo il consueto scambio introduttivo con la presidente del Parlamento Europeo Metsola, i leader europei inizieranno i lavori con una sessione sul tema della Sicurezza e Difesa, con una presentazione da parte di Ursula von der Leyen sullo stato dei lavori a livello UE e in particolare del non-paper preliminare alla “Defence readiness road map” da approvare al Consiglio Europeo formale di fine ottobre e, quindi, quella sul tema dell’Ucraina, anche con la partecipazione (probabilmente in VTC) del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Tra le due sessioni, avrà luogo la foto di famiglia, indicativamente tra le 15.00 e le 15.30. Non è prevista una dichiarazione finale, anche con l’obiettivo di favorire una discussione aperta tra i Leader.
Kiev, nella notte Mosca ha lanciato 49 droni e missili balistici
Nella notte le forze armate russe hanno lanciato contro l'Ucraina 49 droni russi, un missile antinave Onyx e quattro missili balistici Iskander. Lo ha reso noto l'Aeronautica di Kiev su Telegram. Sono state colpite sei località. "L'attacco aereo è stato respinto dall'aviazione, dalle unità di guerra elettronica e dai sistemi senza pilota, nonché dai gruppi di fuoco mobili delle Forze di difesa dell'Ucraina", viene spiegato.
Raid di Kiev contro l'impianto di raffinazione di Jaroslavl
Diversi utenti sui social hanno postato video di un attacco ucraino con droni alla quinta raffineria di petrolio più grande della Russia è in fiamme. La raffineria di petrolio di Jaroslavl è stata colpita da droni ucraini.
Ucraina: raid russi su Kharkiv, almeno sei feriti
Nella notte le forze armate russe hanno attaccato la città ucraina di Kharkiv con missili balistici e bombe guidate. Almeno sei persone sono rimaste ferite. Lo ha reso noto il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov, citato dai media locali.
Mosca, nella notte abbattuti 20 droni lanciati da Kiev
I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto 20 droni ucraini nelle regioni del Paese durante la notte.Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca citato dalla Tass. "Nel corso della scorsa notte, i sistemi di allerta della difesa aerea hanno intercettato e distrutto 20 droni ucraini: 8 droni nella regione di Belgorod, 8 nella regione di Rostov, 3 nella regione di Saratov e 1 nella regione di Voronezh", si legge in una nota.