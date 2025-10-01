Al via vertice Ue di Copenaghen. Missili e droni russi sull'Ucraina. E Kiev risponde colpendo una raffineria

Nella notte le forze armate russe hanno lanciato contro l'Ucraina 49 droni russi, un missile antinave Onyx e quattro missili balistici Iskander. Lo ha reso noto l'Aeronautica di Kiev su Telegram. Sono state colpite sei località. "L'attacco aereo è stato respinto dall'aviazione, dalle unità di guerra elettronica e dai sistemi senza pilota, nonché dai gruppi di fuoco mobili delle Forze di difesa dell'Ucraina", viene spiegato.