Il video di due ostaggi: inizia la guerra psicologica del Jihad palestinese

Il Jihad islamico palestinese, organizzazione terroristica alleata di Hamas nella Striscia, ha pubblicato in rete un video di due ostaggi, la 77enne Hannah Katzir e il 13enne Yagil Yaakov rapidi dal kibbutz Nir Oz durante gli attacchi del 7 ottobre. Le brigate al-Quds, braccio armato del movimento, hanno dichiarato che saranno liberati se “ saranno soddisfatte le condizioni adeguate sul terreno e in termini di sicurezza ". I terroristi, inoltre, hanno affermato che la decisione di rilasciarli ha una motivazione umanitaria, vista l’età della donna e le condizioni di salute di Yagil, che soffre di un’allergia alle arachidi potenzialmente letale. I media israeliani hanno dichiarato che non pubblicheranno il video sulle loro testate, poiché lo considerano una componente della “guerra psicologica palestinese”.

Il filmato è chiaramente editato e diviso in due segmenti, molto probabilmente girati in luoghi diversi. Nella prima parte, parla la donna anziana in sedia a rotelle. Si presenta e dice che spera di rivedere la sua famiglia la prossima settimana. Hannah passa poi ad attaccare Netanyahu, seguendo un copione già visto in un video rilasciato da Hamas il 30 ottobre. “ Credo che la persona responsabile dei tumulti e del fatto che le persone si stiano combattendo, il che è male per noia, sia Bibi Netanyahu ”, afferma Hanna Katzir. “ Distrugge qualunque cosa buona, fa male alle persone ed è colpa sua se tutti quei bambini sono morti. Ha commesso tanti errori e sta danneggiando la nostra società e anche le altre. Credo sia il responsabile per ciò che sta accadendo in Israele e nel mondo ”. È evidente che la donna stia leggendo un testo messole davanti dai terroristi palestinesi. Per alcuni secondi Hannah addirittura si sporge dalla sedia a rotelle, per poter vedere bene le parole scritte sul copione.

“I combattenti della Jihad hanno fatto di tutto per mantenerci in salute, tutti si sono comportati bene e ci hanno trattati con gentilezza”, continua la donna, che conclude il suo messaggio con un appello al governo israeliano affinché raggiunga un accordo per la liberazione degli ostaggi.