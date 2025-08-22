Visita di Rutte a sorpresa a Kiev. Lavrov contro Zelensky: "Ha detto 'no' a tutte le proposte di Trump"

La Cina "è sempre stata aperta e trasparente sulla crisi ucraina con una posizione obiettiva e giusta, e le parti interessate ne sono ben consapevoli", manifestando disponibilità a "svolgere un ruolo costruttivo" in vista di una soluzione politica della guerra tra Mosca e Kiev. E' il commento della portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, alle critiche del presidente ucraino Volodymyr Zelensky secondo cui Kiev non ha bisogno di Pechino tra quei Paesi che forniscono garanzie sulla sicurezza, non avendo - il Dragone - a suo dire - dato alcun aiuto per prevenire il conflitto nel 2022 o intrapreso alcuna azione quando la Russia ha annesso la Crimea nel 2014. "Riteniamo che tutte le parti debbano adottare una prospettiva di sicurezza comune, globale, cooperativa e sostenibile per promuovere la risoluzione politica della crisi ucraina. La Cina è disposta a svolgere un ruolo costruttivo in questo processo", ha aggiunt la portavoce nel briefing quotidiano. I giudizi di Zelensky sono in relazione alle affermazioni del ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov relative al recupero della proposta del 2022 "sulla fornitura di solide garanzie di sicurezza all'Ucraina", coinvolgendo i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, tra i Paesi occidentali, la Cina e la Russia stessa.