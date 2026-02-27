Washington spinge, l'Ue in cortocircuito: militari in Ucraina solo con l'ok di Putin

C'è un paradosso che aleggia sui negoziati di Ginevra: per fermare Putin, l'Occidente sembra aver bisogno del suo permesso. L'indiscrezione pubblicata dal Telegraph ha il sapore della resa preventiva: un numero crescente di Paesi della «Coalizione dei Volenterosi» sarebbe disposto a schierare truppe di peacekeeping solo con l'assenso di Mosca. In altre parole, la forza nata per dissuadere il Cremlino da nuove offensive avrebbe bisogno del via libera dello stesso leader che dovrebbe contenere. Il cortocircuito è evidente e politicamente devastante.

In parallelo, Donald Trump ha parlato con Zelensky, che intanto incassa la solidarietà di Israele, ribadendo l'obiettivo: chiudere la guerra, e farlo in fretta. Il tono è netto, la linea politica pure: accelerare. Ma il segretario di Stato Rubio avverte che la pazienza della Casa Bianca «ha un limite». Washington vuole un accordo. Entro il 4 luglio, assicurano fonti vicine al tycoon. Una data tutt'altro che casuale per l'America.

A Mosca, però, non c'è tutta questa fretta. Ad agosto, ad Anchorage, russi e americani avrebbero abbozzato un'intesa di principio sul Donbass: sotto controllo russo dentro un accordo complessivo. Un compromesso territoriale mai formalizzato, ma sufficiente a cambiare la logica del negoziato. Il Cremlino non tratta per resistere: tratta per consolidare. L'unica concessione fin qui accettata è lo scambio delle salme: mille corpi restituiti a Kiev in cambio di trentacinque rientrati in Russia.

Sul fronte di Ginevra il negoziato si è mosso su tre tavoli. Il primo, bilaterale Usa-Ucraina: per Washington Witkoff e Kushner, per Kiev Umerov. Il secondo, passaggio preparatorio verso un trilaterale con Mosca. Il terzo, faccia a faccia tra gli americani e l'inviato del Cremlino Dmitriev, anche sul dossier delle pressioni Usa contro il colosso petrolifero Lukoil. Nessun commento ufficiale sui risultati da parte di Dmitriev. Il prossimo summit, lo svela Zelensky in serata, avrà luogo ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, nei primi giorni di marzo, e vedrà la partecipazione dei tre attori. Ma la dinamica resta asimmetrica: Washington vuole chiudere, Kiev pretende garanzie, Mosca consolida. «Con il team economico elaboreremo un pacchetto per la prosperità e la ripresa dell'Ucraina», ha rivelato Witkoff, dicendosi «fermamente convinto» della possibilità di un faccia a faccia tra Zelensky e Putin: «Sarebbe il passo più significativo verso la soluzione». Prima, però, serve un cessate il fuoco garantito. Da Mosca, il ministro degli Esteri Lavrov assicura che su un vertice a due non ci sono ostacoli, ma neppure scadenze imposte. La portavoce Maria Zakharova liquida un possibile coinvolgimento dell'Europa con sarcasmo: «Stiano sotto il tavolo, nessuno li ha invitati. L'Ue è un collettivo di pazzi».

E proprio Bruxelles appare divisa: tra chi evoca missioni di peacekeeping e chi frena sulla spesa militare.

La Commissione prepara nuove strette energetiche, mentre Budapest si mostra possibilista sui 90 miliardi per Kiev e propone una missione di verifica sull'oleodotto. Il 15 aprile l'esecutivo Ue presenterà la proposta per lo stop definitivo al petrolio di Mosca.