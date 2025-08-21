Zelensky avverte Trump: "Vedrò Putin dopo l'accordo sulle garanzie di sicurezza". Allarme aereo a Kiev

L'Europa dovrà fare "la parte del leone" e assumersi la grande parte del peso delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina, afferma il vicepresidente americano Vance dopo che i media Usa hanno anticipato che Washington intende avere un ruolo minimo. Dalla riunione dei capi di Stato maggiore della Nato sostegno alla Coalizione dei volenterosi.Lavrov però avverte: "Inutile discutere di sicurezza senza di noi". Nella notte nuovi attacchi russi sull'Ucraina, con almeno 12 feriti in Transcarpazia. Mosca dà notizia di 49 droni di Kiev intercettati sul territorio russo
Zelensky: "Svizzera, Austria o Turchia per incontro con Putin"
Si sta discutendo con la Svizzera, l'Austria e la Turchia come possibili sedi per l'incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il suo omologo russo Vladimir Putin, a cui si aggiungerà poi il presidente Usa Donald Trump. Lo ha fatto sapere lo stesso Zelensky, parlando con i giornalisti.
Zelensky: "Vorremmo accordo su garanzie di sicurezza entro 7-10 giorni"
“Vogliamo arrivare a un accordo sulla struttura delle garanzie di sicurezza entro sette-dieci giorni. Sulla base di tale accordo, miriamo a tenere un incontro trilaterale. Questa era la mia logica”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ai giornalisti dopo il suo viaggio a Washington insieme ai leader europei. “Il presidente Trump ha suggerito una logica leggermente diversa: un incontro trilaterale attraverso uno bilaterale”, ha spiegato, “ma poi abbiamo tutti convenuto che, in ogni caso, continueremo a lavorare sulle garanzie di sicurezza, stabilendo questo quadro approssimativo, simile all'articolo 5. E quello che abbiamo oggi è il sostegno politico a questo”.
Zelensky: "Incontro con Putin solo dopo accordo su garanzie"
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che un incontro con il presidente russo Vladimir Putin sarà possibile solo dopo un accordo sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina.
"Non c'è ancora alcun segnale da Mosca che indichi una reale intenzione di avviare negoziati sostanziali e porre fine a questa guerra. È necessaria una pressione. Sanzioni severe, dazi elevati": lo scrive su Facebook il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
Zelensky: "Mosca sta rafforzando il fronte meridionale"
La Russia sta potenziando le sue forze sul fronte meridionale: lo afferma Volodymyr Zelensky. "Zaporizhzhia: il nemico si sta rinforzando", ha detto Zelensky in un commento diffuso oggi ai media. "Possiamo vedere che continuano a trasferire parte delle loro truppe dalla direzione di Kursk a Zaporizhzhia", ha aggiunto. Zelensky ha inoltre reso noto di aver chiesto al presidente statunitense Donald Trump di convincere il presidente ungherese Viktor Orban a smettere di bloccare l'adesione dell'Ucraina all'Ue. Ieri era emerso che Trump ha chiamato Orban per esortarlo a togliere ogni ostacolo all'adesione di Kiev all'Ue.
Allerta aerea a Kiev per la minaccia di droni
A Kiev è stato dichiarato questa mattina un'allerta aerea per la minaccia di droni: lo riporta RBC-Ucraina, che cita l'Aeronautica militare. "A Kiev c'è una minaccia rappresentata dagli attacchi con droni da combattimento", si legge in un messaggio dell'Aeronautica pubblicato su Telegram.
Mosca: "Abbattuti 49 droni di Kiev in territorio russo"
Le forze di difesa aerea hanno distrutto e intercettato 49 droni ucraini sopra le regioni della Russia e del Mar Nero durante la notte. Lo riferisce il Ministero della Difesa russo, come riportato dalla Tass. "Durante la notte scorsa, 49 velivoli senza pilota ucraini sono stati intercettati e distrutti dai sistemi di difesa aerea in servizio: 21 UAV sul territorio della regione di Rostov, 7 UAV sul territorio della regione di Voronezh, 5 UAV sul territorio della regione di Belgorod, 4 UAV sul territorio della Repubblica di Crimea, 3 UAV sul territorio della regione di Bryansk, 3 UAV sul territorio della regione di Kaluga, 2 UAV sul territorio della regione di Oryol, 2 UAV sul Mar Nero, 1 UAV sul territorio della regione di Kursk e 1 UAV sul territorio della regione di Tula", ha affermato il ministero.
Kiev, 12 feriti per attacco russo su regione Transcarpazia
Le autorità ucraine affermano che almeno 12 persone risultano ferite in seguito un attacco russo a Mukachevo, nella regione occidentale della Transcarpazia. Lo riportano i media di Kiev. Danni e feriti vengono segnalati anche per un raid combinato russo che stanotte ha colpito Leopoli, capitale dell'omonima regione ucraina. Attacchi anche su Zaporizhzhia, con danni a strutture industriali e edifici residenziali.
Vance, a Europa maggior parte responsabilità sicurezza Kiev
Riguardo la sicurezza dell'Ucraina "qualunque forma assuma questo processo, gli europei dovranno farsi carico della parte del leone. È il loro continente, è la loro sicurezza, e il presidente è stato molto chiaro. Dovranno assumersi maggiori responsabilità". Lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance a Fox News. "Dovremmo aiutare solo se necessario per fermare la guerra", ha aggiunto.