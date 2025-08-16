Zelensky lunedì alla Casa Bianca: "Sì a trilaterale". Anche Meloni alla call tra Trump e i leader Ue

Ad Anchorage, Alaska, Donald Trump e Vladimir Putin hanno chiuso un vertice di quasi tre ore definito “costruttivo”, ma senza un’intesa finale.

I due leader hanno concordato su vari punti minori e discusso della pace in Ucraina, ma il nodo più significativo resta aperto. Putin ha parlato di equilibrio globale e sicurezza per Kiev, mentre Trump ha annunciato contatti con Zelensky e i leader europei. Il Cremlino ha invitato il presidente Usa a un nuovo incontro a Mosca.

Macron, Merz, Starmer e Rutte in telefonata con Trump Oltre alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, hanno partecipato alla telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, anche il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, il presidente della Francia Emmanuel Macron, il cancelliere della Germania Friedrich Merz, il presidente della Finlandia Alexander Stubb, il presidente della Polonia Karol Nawrocki, il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer, il Segretario Generale della Nato Mark Rutte, il Segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato Speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff. È quanto si apprende da una portavoce della Commissione Ue.

Meloni alla call di Trump con i leader europei su vertice con Putin Giorgia Meloni ha preso parte alla telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i leader europei in merito all'incontro che il presidente Usa ha avuto ieri in Alaska con il presidente russo Vladimir Putin. Poi ha partecipato a una call con Zelensky e gli altri leader Ue. Lo fa sapere Palazzo Chigi.