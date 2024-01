Dopo 30 anni cambia la tastiera dei pc, in arrivo il nuovo tasto: l'annuncio di Microsoft

Microsoft si prepara a rivoluzionare il mondo dei personal computer, introducendo dopo 30 anni un'importante novità nelle tastiere: non si tratterà semplicemente di un cambio di design, dato che per la prima volta nella storia dei personal computer un tasto sarà dedicato direttamente all'accesso all'intelligenza artificiale.

È stato lo stesso colosso di Redmond ad annunciare l'importante novità in arrivo che sarà presentata in occasione della fiera Consumer Electronic Show, che aprirà i battenti a Las Vegas a partire dal prossimo martedì 9 gennaio. L'azienda ha annunciato la sua scelta in modo altisonante, battezzandola come "il primo cambiamento significativo alla tastiera del Pc Windows in quasi tre decenni ".

Sostanzialmente la novità consiste nell'introduzione di un pulsante dedicato all'attivazione di Copilot, vale a dire l'intelligenza artificiale targata Microsoft il quale, almeno per il momento, si aggiungerà al classico tasto Windows utilizzato per aprire il menu Start. Il tasto, che stando a quanto indicato in anteprima verrà a collocarsi a destra della barra spaziatrice immediatamente accanto a quello "Alt" sulle tastiere di Windows 11, avrà l’aspetto di un anello aperto. L’ultima volta che il colosso di Redmond apportò specifiche modifiche alle tastiere dei personal computer fu nel 1994, quando venne per l'appunto aggiunto proprio il caratteristico tasto col logo di Windows.

Una volta premuto, il pulsante richiamerà direttamente l'assistente Ia di Microsoft Copilot per porre domande testuali o attraverso la voce, ottenendo delle risposte e delle indicazioni generate in modo automatico.

Secondo Microsoft, l'aggiornamento apportato alle nuove tastiere con il pulsante dedicato a Copilot è "un passo verso il nostro percorso di introduzione dell'Ia in maniera pervasiva nel mondo dei Pc" . Dopo l'anticipazione della novità, con qualche azienda che presumibilmente presenterà le proprie tastiere già adeguate ad essa in occasione del Consumer Electronic Show di Las Vegas, è probabile che i primi dispositivi con il nuovo layout siano disponibili a partire dalla prossima primavera, sia quelli a marchio Microsoft con la serie Surface che quelli realizzati da altri produttori.

Secondo alcune indiscrezioni fornite dal portale Engadget, tuttavia, l'intenzione del colosso di Redmond sarebbe quella di inserire il tasto Copilot al posto di quello Windows, soppiantandolo definitivamente dalle tastiere di nuova generazione: cliccando su di esso, quindi, si avvierebbero sia il chatbot che il menu rapido con le applicazioni installate e i collegamenti preferiti dall'utente.