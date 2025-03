Ascolta ora 00:00 00:00

Accetti i cookie? Oh, che stress, basta. Siamo del 2025, e ogni volta che accediamo a un sito ci viene chiesto se accettiamo i cookie. Non so quante volte ogni giorno. Furono inventati nel 1994 da Lou Montulli, un ingegnere di Netscape (se vi ricordate Netscape siete vecchi come me), per ricordare gli utenti, poi usati per raccogliere piccole informazioni, tracciare la navigazione a fini pubblicitari, eccetera. Poi è arrivata la legge europea, prima la Direttiva ePrivacy nel 2002, infine il regolamento GDPR entrato in vigore il 25 maggio 2018, i siti sono obbligati a chiedertelo ogni volta.

Tra una cosa e l’altra sono dieci anni che accettiamo cookie. Tuttavia mi direte che ci sono persone ossessionate dalla privacy, che non vogliono essere profilate, che credono che ogni loro dato sia pericoloso come fossero Jason Bourne, nella versione buona, o Osama Bin Laden, in quella cattiva (ma postano tutta la loro vita su Instagram), come se la CIA gli stesse addosso. Loro sono quelli che non accettano i cookie e va bene chiederglielo ogni volta, anche perché così si sentiranno sicuri e risparmieranno nell’andare in terapia.

Ma per me e quelli come me a cui non importa nulla, potete consentire una funzione automatica che mi permetta di accettarli sempre una

volta per tutte? Volete tutelare la mia privacy? Bene, la mia privacy è non avere una privacy, proteggete gli altri e anche la mia. Accetto i cookie. Accetto i cookie. Accetto i cookie. Basta che non me lo chiediate più.