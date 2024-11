Android 16, prima release: scattati i test, già filtrano le prime importanti novità. Ecco quali

Ascolta ora 00:00 00:00

Nonostante che Android 15 sia approdato sui dispositivi Pixel appena lo scorso mese, Google ha deciso di bruciare le tappe rispetto alle sue consuete tempistiche, mettendo già a disposizione degli sviluppatori la prima release della versione 16 dell'OS: analizzando il contenuto di questa developer view è possibile prendere visione di alcune delle novità più importanti che il colosso di Mountain View ha in programma per i propri utenti.

Le tempistiche

Come detto, la prima cosa che balza all'occhio è il grande anticipo di queste release, dato che negli ultimi anni Google ha sempre rilasciato le anteprime per gli sviluppatori del sistema operativo a febbraio: ciò significa che questa prima Android Developer Preview è arrivata tre mesi in anticipo rispetto al solito. La roadmap prevede quindi la seconda DP a dicembre, il rilascio delle versioni Beta tra gennaio e aprile, e il debutto ufficiale della versione definitiva non più nel terzo trimestre bensì nel secondo. Potrebbe accadere a maggio, per cui l'evento coinciderebbe con il Google I/O, o al massimo a giugno: se tutto andasse come previsto, il Pixel 9A sarebbe il primo smartphone a uscire con Android 16 già installato.

Tutto rientra nei piani già anticipati nelle scorse settimane dall'azienda, che ha spiegato di aver preso questa decisione per " migliorare l’allineamento con il calendario di lancio dei dispositivi nel nostro ecosistema, in modo che più dispositivi possano ricevere prima la nuova versione di Android" . In questo modo si tagliano i tempi che generalmente intercorrono tra la release di una nuova versione dell'OS e la sua adozione su dispositivi di terze parti: ciò consentirà ai produttori di tali apparecchi elettronici di mettere a disposizione dei propri utenti gli aggiornamenti relativi in modo più tempestivo.

Le novità

Il miglioramento del selettore di foto è uno degli elementi più interessanti: sarà possibile incorporare il photo picker dell'OS direttamente nelle app. Ciò significa che nel momento in cui un'applicazione chiederà di condividere un file multimediale, si potrà scegliere esattamente quali foto o video condividere senza dover per forza concedere l'accesso all'intera gallery o al cloud: un modo, quindi, per proteggere ulteriormente la privacy dell'utente.

La DP1 include la versione più recente di Privacy Sandbox, che consente di proteggere i dati degli utenti: spicca tra le novità il Software Development Kit Runtime, che fa funzionare gli SDK in ambiente separato dall'app principale e riduce il pericolo di accessi non autorizzati ai dati

Inserita nella release anche un'anteprima dell'app Health Connect, con delle API per leggere e scrivere cartelle cliniche in formato FHIR (Fast Healthcare

Interoperability Resources): previa autorizzazione dell'utente, le applicazioni e i dispositivi medici potranno scambiare dati sanitari e informazioni, come ad esempio accade tra fitness tracker e dispositivi indossabili.