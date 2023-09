Apple, importanti aggiornamenti su iOS 17: ecco i bug risolti

Dopo che milioni di utenti hanno ormai scaricato l'aggiornamento software di Apple iOS 17 che ha apportato importanti novità soprattutto sulle funzioni del telefono, dei messaggi e FaceTime, sono già due gli upgrade richiesti per risolvere alcune problematiche che sono state riscontrate nel corso delle settimane.

A cosa serve l'aggiornamento

Tutti gli utenti che possiedono un iPhone o iPad hanno a disposizione l'aggiornamento iOS 17.0.2: come spiegano gli sviluppatori dell'azienda di Cupertino, va scaricato perché " fornisce importanti correzioni di bug, aggiornamenti di sicurezza e risolve un problema che potrebbe impedire il trasferimento dei dati direttamente da un altro iPhone durante la configurazione ". Chi volesse maggiori informazioni ha a disposizione il link Apple con tutte le risposte del caso.

Inizialmente la problematica sembrava dovesse interessare soltanto i possessori degli iPhone 15 sul trasferimento dei dati ma, in realtà, questo disagio ha interessato anche tutti gli altri dispositivi. Il changelog ha citato esclusivamente la correzione di questo problema così come avviene su iPadOS il cui changelog ha parlato soltanto del trasferimento dati da un iPad‌ all'altro. Come detto, poi, non più tardi di una settimana fa era stato rilasciato l'aggiornamento iOS 17.0.1. che ha fornito " importanti correzioni di bug e aggiornamenti di sicurezza". Come è stato spiegato anche in altre occasioni, per una maggiore protezione dei propri clienti, " Apple non divulga, illustra o conferma alcun problema relativo alla sicurezza prima di aver eseguito un'indagine approfondita e messo a disposizione le correzioni o gli aggiornamenti necessari".

Come sempre, per poter aggiornare i propri dispositivi si dovrà andare su Impostazioni, Generali, Aggiornamento software e verificare la disponibilità: a quel punto si potrà scegliere tra "Aggiorna ora" con almeno il 50% della batteria o il collegamento a un cavo di alimentazione ma si può decidere di scegliere l'opzione "Aggiorna stanotte": " iPhone proverà ad aggiornarsi quando è bloccato e se la carica della batteria è sufficiente ", scrivono gli sviluppatori. Anche per i watch c'è l'aggiornamento più recente di watchOS, la numero 10, che prevede le stesse modalità degli altri dispositivi.

Cosa cambia sui Mac

Chi possiede un computer Mac, invece, vedrà la disponibilità di MacOs Sonoma 14.0 che introduce nuove funzionalità in grado di aumentare produttività e creatività. Le novità principali riguardano il salvaschermo, i widget, le videoconferenze ma anche Safari e le password, i messaggi, i videogiochi, la tastiera e numerosi altri elementi.