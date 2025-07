Apple rilascia iOS 18.6: sicurezza e correzione dei bug, ecco cosa cambia

A circa due mesi di distanza dalle precedenti versioni 18.5, Apple ha rilasciato e messo già a disposizione la nuova serie di aggiornamenti correttivi dedicati a tutti i sistemi operativi dei suoi devices, vale a dire iOS 18.6, iPadOS 18.6, macOS Sequoia 15.6, watchOS 11.6, tvOS 18.6 e visionOS 2.6. Nelle note viene fatto esplicito riferimento a correzioni di bug e patch di sicurezza, ma in realtà per gli utenti dell'UE si aggiungono ulteriori due modifiche necessarie per adeguarsi al Digital Markets Act.

Per scaricare e installare iOS 18.6 e iPadOS 18.6 è sufficiente procedere via OTA su dispositivi compatibili, attraverso il percorso Impostazioni-Generali-Aggiornamento software. Come accennato questi update sono funzionali al miglioramente della sicurezza e della stabilità dei sistemi operativi, grazie alla correzione di alcuni bug noti e di specifiche vulnerabilità. Uno su tutti il problema relativo all'app Foto, che non consentiva agli utenti di condividere i video prodotti in modo automatico nella sezione Ricordi: Apple specifica che si tratta di un aggiornamento che garantisce il superamento di questo malfunzionamento noto da tempo.

Come detto, sia iOS 18.6 che iPadOS 18.6 risolvono anche un'altra serie di vulnerabilità una ventina in tutto, tra cui una che portava VoiceOver a leggere ad alta voce il codice di sblocco, delle problematiche connesse all'elaborazione di file audio, e alcuni difetti riscontrati in WebKit e in Safari. A ciò si aggiunge, ma solo per i residenti in Paesi dell'Unione Europea, l'introduzione di una nuova interfaccia che semplifica l’installazione di marketplace alternativi e quella di app scaricate direttamente dai siti ufficiali degli sviluppatori: il tutto per adeguarsi alle normative comunitarie sulla concorrenza e l’interoperabilità che Apple sta implementando per allinearsi ai dettami del DMA.

Tra gli aggiornamenti si trova anche macOS Sequoia 15.6, ottenibile dal percorso Impostazioni di Sistema-Aggiornamento software: sono stati corretti circa un'ottantina di bug che portavano a crash e perdite di dati in applicazioni come Dock, Find My, Note, Safari e Spotlight.

A disposizione degli utenti watchOS 11.6, che si può scaricare attraverso l'app Watch su iPhone per Apple Watch Series 6 e successivi e per i modelli Ultra e Apple Watch SE di seconda generazione: ancora una volta si tratta di un update che corregge bug noti e implementa patch di sicurezza.

L'update tvOS 18.6 può essere installata su Apple TV 4K e Apple TV HD: per chi non avesse gli aggiornamenti automatici è possibile procedere selezionando l'app Impostazioni e quindi seguire il percorso Sistema-Aggiornamento software. Disponibile anche HomePod Software 18.

, che incrementa la qualità degli smart speaker HomePod e HomePod mini.

Infine è stato messo a disposizione anche visionOS 2.6, dedicato al visore Apple Vision Pro: per procedere con l'aggiornamento bisogna seguire il percorso Impostazioni-Generali-Aggiornamento software.