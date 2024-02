Cambiare smartphone: come salvare tutti i dati di WhatsApp del vecchio telefono

Quando si cambia smartphone, salvare tutti i dati di WhatsApp è fondamentale, poiché al suo interno sono conservati foto, video e conversazioni che possono essere molto importanti. Farlo non è affatto difficile: è necessario fare un backup prima di cambiare dispositivo. Questo consiste nel salvare le chat e gli altri dati presenti sul vecchio smartphone e successivamente caricarli sul quello nuovo - sia esso dotato di sistema operativo Android o iOS - una volta che si è sostituito.

Salvare tutti i dati di WhatsApp su Android

Per salvare i tutti i dati di WhatsApp su Android è necessario aprire l'app, andare nelle impostazioni, poi nella sezione "chat" e infine in quella "backup delle chat".

A questo punto, la procedura è molto semplice: bisogna premere su "esegui backup" e attendere alcuni minuti, in modo che le chat possano essere salvate sull'account Google Drive connesso al dispositivo. Non è necessario effettuare il backup ogni giorno manualmente, poiché è possibile anche impostarlo in modo che questo si avvii automaticamente. Così facendo, a una certa ora del giorno, tutti i dati di WhatsApp (immagini, chat, video, ecc.) verranno automaticamente salvati.

Certo, come spesso accade possono presentarsi anche delle complicazioni: per esempio, se l'utente non dispone di sufficiente memoria sul suo account Google, il backup non può essere effettuato. Ne consegue che, per salvare tutti i dati di WhatsApp sul vecchio telefono e spostarli su quello nuovo, è necessario avere sufficiente spazio di archiviazione.

Salvare tutti i dati di WhatsApp su iOS

Il processo per effettuare un backup e salvare tutti i dati di WhatsApp su iOS (iPhone) è molto simile a quello visto per Android. La differenza più importante in questo caso è che il backup non avviene sull'account Google Drive, bensì su iCloud, il sistema cloud di Apple. Per il resto il processo è lo stesso: bisogna andare su "chat", poi "backup delle chat" e infine su "esegui il backup". Dopo che si è completato questo processo, è necessario scaricare WhatsApp sul nuovo dispositivo e seguire le istruzioni per caricare i dati dell'ultimo salvataggio.