Ora Chrome ti cambierà automaticamente la password: cosa succede

Google Chrome si prepara ad accogliere un importantissimo e rivoluzionario aggiornamento che consentirà ai milioni di utenti che lo utilizzano quotidianamente di disporre di un prezioso strumento di sicurezza informatica e tutela della privacy. Stando a quanto illustrato in anteprima durante il Google I/O 2025, infatti, nel browser sarà implementata una nuova funzione che permetterà di modificare in modo semplice e rapido le nostre password qualora esse risultino compromesse o poco solide.

Le password continuano infatti ad essere lo strumento di autenticazione prediletto in rete, e questo nonostante la sempre maggiore diffusione delle passkey, un metodo da tempo ritenuto dagli esperti più sicuro e affidabile. Proprio per questo il team di sviluppo del colosso di Mountain View ha deciso di creare un sistema di generazione di password all'interno del gestore dei moduli di registrazione integrato nel suo browser. "Quando Chrome rileva una password compromessa durante l'accesso, Google Password Manager offrirà all'utente la possibilità di correggerla automaticamente" , spiega una nota ufficiale dell'azienda. Se la password è finita in un "data breach", ciò viene pertanto segnalato all'utente in una finestra di pop-up, nella quale sarà presente un tasto che consentirà di cambiarla immediatamente con un semplice clic per tutti i siti supportati.

Nei portali web che supporteranno questa funzionalità, quindi, il browser non inoltrerà solo la segnalazione del rischio, ma potrà intervenire in modo attivo generando un codice di accesso sostitutivo: la nuova password, che sarà complessa e più sicura della precedente, verrà quindi aggiornata automaticamente. Per il momento non è dato sapere quando arriverà l'upgrade, anche se si ipotizza che ciò avverrà entro fine anno: la notizia è stata diffusa con grande anticipo presumibilmente con l'obiettivo di consentire agli sviluppatori di aggiornare per tempo i propri siti web e le applicazioni prima del lancio.

Il vicepresidente e direttore generale di Chrome Parisa Tabriz, ha commentato positivamente la novità: "Consideriamo il cambio automatico un vantaggio per la sicurezza di tutti" , ha dichiarato.

Altro aspetto importante è che, per quanto si tratti di un sistema finalizzato a incrementare il livello di sicurezza per l'utente, la parola finale spetterà a quest'ultimo: sarà solo lui a decidere se accettare o meno il cambio proposto da Chrome.