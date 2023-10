Ecco Open, il primo smartphone pieghevole di OnePlus

Il mercato degli smartphone pieghevoli si arricchisce con un nuovo pretendente, Open dell’azienda cinese OnePlus.

A chi ha fretta diciamo subito che è un buon dispositivo mobile con punti di forza come la cerniera e il peso e alcuni punti deboli, su tutti il prezzo.

Il primo pieghevole di OnePlus è da considerare come la versione internazionale dell’Oppo N3 Fold destinato al solo mercato cinese. È di fatto un phablet dotato di uno schermo esterno che consente di essere usato come uno smartphone tradizionale e un altro display all’interno che, quando aperto, trasforma lo smartphone in un tablet.

Le specifiche tecniche di Open di OnePlus

Lo schermo esterno è di tipo Fluid Amoled da 6,31 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, tanti quanti il display interno che, però, è Amoled Flexi-Fluid da 7,82 pollici. Entrambi molto luminosi, garantiscono una leggibilità fluida con qualsiasi illuminazione.

Il processore è uno Snapdragon 8 Gen 2, accompagnato da 16 GB di Ram e da 512 GB di spazio di archiviazione. Oltre al 5G e alla possibilità di usare due Sim (anche e-Sim) c’è un modulo Wifi 7.

La batteria è da 4805 mAh e, senza comprare accessori addizionali, si carica in 42 minuti circa.

OnePlus ha puntato molto sulla cerniera che è unica e non frazionata come quella montata sui pieghevoli della concorrenza e questo la rende meno visibile e più solida.

Il comparto fotografico è composto da 3 fotocamere. Quella principale monta un sensore da 48 MP Sony con un'apertura di f/1.7. Il teleobiettivo 3X da 64 MP e un ultra grandangolo da 14 mm di focale equivalente dotato 48 MP di risoluzione e apertura f/2.2 completano la dotazione di qualità.

Lo spessore dell’Open è degno di nota: 5,8 millimetri quando aperto e 11,7 millimetri quando piegato. Il peso è notevolmente contenuto in soli 245 grammi.

La dotazione software

A bordo dell’Open c’è OxygenOS 13.2, una versione personalizzata di Android 13 creata da OnePlus e pensata per il mercato internazionale.

C’e anche Open Canvas, un software proprietario che consente di visualizzare fino a tre finestre sullo schermo permettendo alle applicazioni di interagire tra loro, per esempio spostando file da una all’altra.

Il prezzo troppo alto

Il prezzo di 1.849 euro per la versione con 16 GB di Ram e 512 GB di spazio di archiviazione è esoso. Troppo alto per il segmento di mercato dei dispositivi pieghevoli (chiamati Fold) e troppo alto se si considera la dotazione nel suo insieme. Una nota dolente per un dispositivo al quale, altrimenti, non possono essere mosse critiche.