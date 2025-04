I dieci siti Internet da non aprire mai: ecco perché

Ascolta ora 00:00 00:00

Attacchi hacker, truffe online, siti internet poco sicuri e molto altro ancora. La sicurezza online, ormai, è diventato un dossier all’ordine del giorno sia a livello governativo sia nella nostra quotidianità. Gli episodi di cronaca non confortano di certo i cittadini che sono costretti a difendersi dalle truffe online ogni singolo giorno. Ora gran parte di quesi problemi arriva proprio da siti web clone che nascondo software molto pericolosi. Per questo l’FBI, l’organismo di sicurezza americano più dotato, è intervenuto per mettere in chiaro alcune tematiche legate alla sicurezza in rete.

Il monito dell'Fbi

Tra le altre cose, attraverso i propri canali social, l’FBI ha diffuso un elenco di dieci siti web pericolosi che si trovano facilmente in rete. Il problema di questi siti, apparentemente innocui, è il loro potenziale: dopo analisi, sono stati trovati elementi pericolosi e potenzialmente letali per la salvaguardia dei dati di chi naviga in rete. Uno dei principali problemi di questi siti è proprio quello di perdere alcune credenziali private e subire un furto di informazioni sensibili. Tra questi abbondano i convertitori di file.

I dieci siti web pericolosi

Da imageconvertors.com a convertoremp3.it fino a convertisseurs-pdf.com, passando per convertscloud.com, convertix-api.xyz e convertallfiles.com. Da non sottovalutare anche freejpgtopdfconverter.com, primeconverterapp.com, 9convert.com e convertpro.org. Il rischio è presto detto: cliccare uno di questi link potrebbe esporre a pesanti conseguenze come la perdita delle proprie password, degli indirizzi e-mail, di dati bancari e della carta di credito, di informazioni personali come la data di nascita o perfino il numero di telefono.

Come difendersi

I modi per difendersi, anche una volta aperto uno di questi siti, esistono e sono altrettanto efficaci. In caso di un pagamento effettuato con una carta di credito è sicuramente consigliabile contattare la banca di riferimento per applicare tutte le eventuali misure di sicurezza.

Nel caso di un utilizzo diprivate sarebbe perferibile cambiarle o almeno modificarle il più velocemente possibile. Infine, sarebbe necessario avere un software antivirus installato e aggiornato sul dispositivo.