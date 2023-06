ChatGpt & Co. "perdono soldi": ecco qual è il problema di questa tecnologia

Se ne parla tantissimo soprattutto in termini di "pericolo" per quello che è già in grado di fare ma gli altissimi costi dell'intelligenza artificiale spesso non "rientrano": è il caso dei chatbot, la base da cui poi si è sviluppata ChatGpt. Per intenderci, stiamo parlando di quei software che comunicano con gli utenti tramite una chat e sono utilizzati dalle compagnie aeree piuttosto che dagli operatori telefonici e numerose altre aziende grazie all'assistenza tecnica virtuale che sostituisce, per praticità, l'essere umano. La problematica, però, riguarda a 360 gradi tutto il nuovo mondo tecnologico dell'IA.

Perché non sono redditizi

Il problema nasce a monte: questi chatbot che funzionano grazie ad alcune regole predefinite e che possono limitarsi all'apprendimento automatico o, in alcune versioni, usare l'intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle risposte agli utenti raramente vengono aggiornati con versioni nuove perché costano tanti soldi. " L'enorme costo di esecuzione dei modelli linguistici di grandi dimensioni ne limita la qualità e minaccia di rallentare il boom globale dell'IA che hanno innescato", spiegano alcuni esperti del settore al Washington Post. In pratica, l'enorme spesa e il problema dei chip per pc che scarseggiano sempre di più limitano le aziende che li gestiscono con pressioni anche su quelle più ricche del mondo per provare a ricavare più denaro possibile anche se, forse, i tempi non sono ancora maturi.

Qual è la verità

" I modelli implementati in questo momento, per quanto impressionanti possano sembrare, non sono davvero i migliori modelli disponibili ", ha dichiarato al quotidiano americano Tom Goldstein, professore di informatica presso l'Università del Maryland. " Quindi, di conseguenza, i modelli che vediamo hanno molti punti deboli ". Insomma, per quanto sbalorditiva sia l'IA, non è comunque il massimo di quello che potrebbe già essere al giorno d'oggi perché i costi per gestire e migliorare questo mondo sono molto elevati. Intanto il sistema parte, è in circolo, ma poi rischia infinite problematiche perché non aggiornato correttamente. È un po' come se il nostro smartphone, come accade di consueto, non avesse a disposizione i consueti aggiornamenti per eliminare bug e quant'altro.

I giganti della tecnologia che fanno a gara per l'intelligenza artificiale del futuro non si pongono il problema relativo al costo della tecnologia: OpenAI (creatore di ChatGPT), Microsoft e Google per adesso non hanno commentato ma gli esperti del settore fanno sapere che si tratta dell'ostacolo " più evidente alla visione di Big Tech dell'IA generativa che si fa strada in ogni settore, tagliando il numero di persone e aumentando l'efficienza" . Molti non sanno, ad esempio, che l'ultima versione di ChatGpt, la quattro, possiede ancora un modello 3.5 più debole. " Il set di dati sottostante di ChatGpt è stato aggiornato l'ultima volta a settembre 2021, rendendolo inutile per la ricerca o la discussione di eventi recenti. E anche quelli che pagano 20 dollari al mese per GPT-4 possono inviare solo 25 messaggi ogni tre ore perché è così costoso da eseguire", afferma Goldstein.