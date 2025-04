"Importanti risoluzioni di problemi". Apple rilascia iOS 18.4.1, ecco perché è importante aggiornare

Ascolta ora 00:00 00:00

Nelle ultime ore Apple ha messo a disposizione per tutti gli utenti che hanno i propri dispositivi (iPhone, iPad) l'aggiornamento iOS 18.4.1 necessario per " importanti risoluzioni di problemi, aggiornamenti alla sicurezza e la correzione di un errore che, in rari casi, impediva la connessione wireless a CarPlay in alcuno veicoli ", spiega Cupertino sul contenuto di sicurezza.

Quali sono le vulnerabilità

Nel dettaglio, dopo gli aggiornamenti precedenti dove sono state introdotte nuove funzioni tra cui emoji e l'Apple Intelligence, si è scoperto che un paio di vulnerabilità nei sistemi avrebbe esposto i dispositivi ad attacchi " estremamente sofisticati ". Il primo è in "Core Audio", ossia l'infrastruttura audio digitale di Apple per iOS. " L'elaborazione di un flusso audio in un file multimediale dannoso potrebbe causare l'esecuzione di codice" , ha spiegago Apple. L'esecuzione di codice potrebbe consentire a terzi di rubare i vostri dati o di hackerare il vostro dispositivo per altri scopi illeciti" .

L'altra vulnerabilità ha preso di mira RPAC, una misura di sicurezza che usa Apple per evitare che i bub possano danneggiare la memoria. La multinazionale ha fatto sapere che i malintenzionati " con capacità di lettura e scrittura arbitrarie potrebbe aggirare questa misura di sicurezza. La corruzione della memoria può compromettere il sistema e portare qualcuno a rubare o divulgare i dati" . Come detto all'inizio, ma è un problema di secondaria importanza e non legato alla sicurezza personale, viene risolto anche un raro problema per cui CarPlay non era rilevato su alcuni mezzi. Come spiegano gli esperti di HdBlog, tutte e due le falle nel sistema sono state scoperte grazie anche alla collaborazione con "Google Threat Analysis Group".

Come eseguire gli aggiornamenti

Ricordando che anche per i dispositivi Mac è disponibile l'aggiornamento software MacOS 15.4.1 con Apple che non ha specificato problematiche specifiche ma raccomanda il download a tutti i suoi utenti, gli aggiornamenti con le nuove misure di sicurezza iOS potranno essere effettuati da tutti gli iPhone XS in poi, da iPad Pro da 13 pollici, da 13,9 pollici di terza generazione e quelli successivi, da iPad Pro da 11 pollici di prima generazione e quelli successivi e dagli iPad Air dalla terza generazione in poi.

Come sempre, bisognerà andare in Impostazioni, Generali, Aggiornamento software e si troverà iOS 18.4.1: per i dispositivi che avranno un quantitativo basso di batteria sarà richiesta la messa in carica per poter effettuare correttamente il download.