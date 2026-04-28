Insta360 punta sull’arte e lancia un display per i selfie

Il mondo dei video e delle videocamere è cresciuto in modo esponenziale nell’onda del boom dei creator, e tra le aziende più attive con prodotti di alta qualità c’è Insta360. Le novità attuali riguardano non solo nuovi dispositivi, ma anche iniziative artistiche e culturali da accompagnare con le immagini. E’ per questo che è nata la collaborazione con Project Eternal, vediamo di cosa si tratta.
Project Eternal per il patrimonio culturale
In occasione della Giornata Internazionale dei Monumenti e dei Siti, Antigravity ha annunciato il lancio di Project Eternal, un’iniziativa globale che punta a ridefinire il modo in cui il patrimonio culturale viene documentato e preservato. Il progetto unisce tecnologie di imaging avanzate, creator digitali e istituzioni culturali con l’obiettivo di salvaguardare la memoria condivisa dell’umanità prima che venga compromessa dal tempo o dagli eventi.
Alla base di Project Eternal ci sono due missioni principali. La prima è “preservare senza interferire”. A differenza dei metodi tradizionali, spesso invasivi, Antigravity propone un approccio leggero e preciso grazie al drone A1 da 249 grammi, capace di acquisire dati ad alta fedeltà riducendo al minimo l’impatto umano. Una soluzione particolarmente rilevante per siti fragili o difficili da raggiungere. La seconda missione è democratizzare l’accesso alla tecnologia. Integrando le videocamere panoramiche di Insta360 con il proprio drone a 360°, Antigravity crea un ecosistema aria-terra in grado di catturare ambienti in modo completo in un’unica sessione. In collaborazione con Splatica, piattaforma che opera nella ricostruzione e rendering in 3D in tempo reale, il progetto lancia anche una delle più ampie campagne di raccolta contenuti dedicate a questa tecnologia, offrendo 1.000 upload gratuiti per trasformare video immersivi in modelli tridimensionali.
Il progetto prende forma anche sul campo, con un’iniziativa pilota in Italia realizzata insieme a CyArk. Protagonisti sono Civita di Bagnoregio, simbolo della fragilità del patrimonio esposto all’erosione, e Pompei, testimonianza della vita antica preservata dalle ceneri. Due luoghi emblematici che raccontano, in modo diverso, l’urgenza della conservazione. Project Eternal coinvolge insomma direttamente i creator: influencer e professionisti di tutto il mondo sono chiamati a realizzare gemelli digitali di siti iconici, condividendo i propri processi creativi. Parallelamente, la campagna globale “Quale luogo vorresti preservare per sempre?” invita utenti, architetti e appassionati a contribuire attivamente, con una giuria internazionale pronta a premiare i progetti più significativi.
Il nuovo display Insta360
Proprio in questo periodo Insta360 ha lanciato una nuova serie di accessori che affiancano la linea di action cam e videocamere.
Snap è uno schermo che si fissa magneticamente al retro dello smartphone e fornisce un'anteprima in tempo reale dei selfie. E’ stato pensato per nano influencer e vlogger, ma anche per chi ama la vita social, e trasforma il modo di riprendersi al meglio utilizzando la fotocamera posteriore. Fornisce infatti un'anteprima in tempo reale in modo che, invece di inquadrare alla cieca o ripetere riprese e scatti, gli utenti possano vedersi in modo chiaro mentre utilizzano la migliore fotocamera del proprio telefono. Tra le funzioni l’anteprima in tempo reale per selfie e vlog grandangolari con zoom da 0,5x sfruttando appieno la migliore risoluzione possibile, ed anche una cornice di luce intorno al display progettato in collaborazione con AMIRO, specialiste ottiche per il make-up professionale; permette di regolare colore e luminosità per ottenere una luce uniforme in qualsiasi situazione. Costa 95,99 euro (10 euro in meno senza luce).