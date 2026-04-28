Insta360 punta sull’arte e lancia un display per i selfie

Il mondo dei video e delle videocamere è cresciuto in modo esponenziale nell’onda del boom dei creator, e tra le aziende più attive con prodotti di alta qualità c’è Insta360. Le novità attuali riguardano non solo nuovi dispositivi, ma anche iniziative artistiche e culturali da accompagnare con le immagini. E’ per questo che è nata la collaborazione con Project Eternal, vediamo di cosa si tratta.

Project Eternal per il patrimonio culturale

In occasione della Giornata Internazionale dei Monumenti e dei Siti, Antigravity ha annunciato il lancio di Project Eternal, un’iniziativa globale che punta a ridefinire il modo in cui il patrimonio culturale viene documentato e preservato. Il progetto unisce tecnologie di imaging avanzate, creator digitali e istituzioni culturali con l’obiettivo di salvaguardare la memoria condivisa dell’umanità prima che venga compromessa dal tempo o dagli eventi.

Alla base di Project Eternal ci sono due missioni principali. La prima è “preservare senza interferire”. A differenza dei metodi tradizionali, spesso invasivi, Antigravity propone un approccio leggero e preciso grazie al drone A1 da 249 grammi, capace di acquisire dati ad alta fedeltà riducendo al minimo l’impatto umano. Una soluzione particolarmente rilevante per siti fragili o difficili da raggiungere. La seconda missione è democratizzare l’accesso alla tecnologia. Integrando le videocamere panoramiche di Insta360 con il proprio drone a 360°, Antigravity crea un ecosistema aria-terra in grado di catturare ambienti in modo completo in un’unica sessione. In collaborazione con Splatica, piattaforma che opera nella ricostruzione e rendering in 3D in tempo reale, il progetto lancia anche una delle più ampie campagne di raccolta contenuti dedicate a questa tecnologia, offrendo 1.000 upload gratuiti per trasformare video immersivi in modelli tridimensionali.

Il progetto prende forma anche sul campo, con un’iniziativa pilota in Italia realizzata insieme a CyArk. Protagonisti sono Civita di Bagnoregio, simbolo della fragilità del patrimonio esposto all’erosione, e Pompei, testimonianza della vita antica preservata dalle ceneri. Due luoghi emblematici che raccontano, in modo diverso, l’urgenza della conservazione. Project Eternal coinvolge insomma direttamente i creator: influencer e professionisti di tutto il mondo sono chiamati a realizzare gemelli digitali di siti iconici, condividendo i propri processi creativi. Parallelamente, la campagna globale “Quale luogo vorresti preservare per sempre?” invita utenti, architetti e appassionati a contribuire attivamente, con una giuria internazionale pronta a premiare i progetti più significativi.

Il nuovo display Insta360

Proprio in questo periodo Insta360 ha lanciato una nuova serie di accessori che affiancano la linea di action cam e videocamere.

Snap è uno schermo che si fissa magneticamente al retro dello smartphone e fornisce un'anteprima in tempo reale dei selfie. E’ stato pensato per nano influencer e vlogger, ma anche per chi ama la vita social, e trasforma il modo di riprendersi al meglio utilizzando la fotocamera posteriore. Fornisce infatti un'anteprima in tempo reale in modo che, invece di inquadrare alla cieca o ripetere riprese e scatti, gli utenti possano vedersi in modo chiaro mentre utilizzano la migliore fotocamera del proprio telefono.