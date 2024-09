Problemi con le storie di Instagram? Ecco il trucco per risolvere il malfunzionamento

Ascolta ora 00:00 00:00

Non è la prima volta che succede: molti utenti hanno lamentato una problematica che riguarda gli audio delle storie di Instagram. In molti quotidianamente pubblicano contenuti video e foto scegliendo tra le migliaia di tracce messe a disposizione dalla piattaforma di proprietà di Meta, ma anche semplicemente postando il suono ambientale o quello della propria voce. Peccato, però, che poco tempo dopo non si senta più nulla.

La segnalazione dell'influencer

Nelle ultime ore è stata Greta Dila, creator e influencer molto popolare sia su Instagram, sia su Tik Tok, a segnalare la cosa. Sulla piattaforma cinese, chiesto ai suoi followers se anche loro fossero al corrente di questa problematica negli ultimi giorni. " Ma è un problema solo mio o l'audio delle storie di Ig fa come gli pare pure sul vostro telefono? Vi giuro che sto impazzendo perché non capisco la logica per la quale a volte si sente, altre volte no ", ha scritto la Dila mentre mangia un gelato e c'è una musica di sottofondo. In tantissimi hanno risposto lamentando lo stesso problema. " Pensavo fosse il mio telefono rotto ", ha scritto Chia, alla quale hanno fatto eco altri utenti che, con svariati metodi, hanno provato a uscire e rientrare dall'app.

Come sistemare l'audio di Instagram

Prima di mandare al diavolo chi vi sta accanto o rompere il telefonino (non è il caso), ci sono alcuni accorgimenti e trucchetti che si possono utilizzare per ovviare alla problematica. Come in molti hanno già fatto e segnalato tra i commenti dell'influencer, si può banalmente uscire e rientrare su Instagram. A volte questo semplice processo può essere utile per far tornare l'audio nelle storie. Un altro metodo è quello di eliminare la modalità silenzioso dal proprio smartphone e alzare il volume al massimo. Alcuni utenti hanno spiegato che in questo modo si è tornato a sentire l'audio. " Se hai impostato il silenzioso non si sente, se hai il silenzioso ma premi il tasto per alzare il volume si sente. Se hai la suoneria si sente subito", chiarisce un altro utente.

In ogni caso c'è da ricordare una cosa: Instagram, così come tutte le altre app, ha aggiornamenti ciclici.

Ogni volta gli sviluppatori cercando di ovviare ai problemi della versione precedente, ecco perché va e vanno aggiornate sempre sia per eliminare bug come questi che ne impediscono il corretto funzionamento, sia per motivi di sicurezza visto che sempre più spesso gli hacker cercano piccole falle nei sistemi per fare grandi danni.