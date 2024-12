iOS 18.2 e le nuove funzioni di Apple Intelligence: quali sono e quando arriveranno

Ascolta ora 00:00 00:00

Cresce l'attesa per l'arrivo di iOS 18.2, la cui release è in calendario la settimana prossima: fra le novità più attese quella relativa alla compilazione integrale di ogni genere di testo grazie all'intelligenza artificiale. Ci troviamo, pertanto, dinanzi a una svolta epocale: se con l'arrivo di iOS 18.1 era infatti stata implementata un'opzione che consentiva all'utente di farsi "aiutare" nella stesura di un testo, in questo caso l'espansione inserita nel sistema operativo permetterà di scaricare tutte le incombenze sulla AI, che realizzerà l'intero lavoro dall'inizio alla fine basandosi sulle indicazioni fornite prima di dare avvio alla procedura.

Essenzialmente sono due gli elementi di novità introdotti in Apple Intelligence, e si tratta dell'integrazione di ChatGPT in Siri e della creazione di un ghost-writer in grado di scrivere vari tipi di testo, inclusi quelli dei semplici messaggi.

Come accennato, è di certo quest'ultima ad aver attirato maggiormente l'attenzione dei clienti di Apple, e non solo: il comando balza immediatamente agli occhi nel momento in cui si accede agli strumenti di scrittura, tra cui compare anche "Compose", ovvero "Componi". La nuova opzione risulta accessibile da numerose applicazioni, a partire ovviamente da Mail e Note: mentre in questi casi il tasto viene evidenziato nella barra degli strumenti, per altre app come Telegram o WhatsApp si può ritrovare nel menu Copia/Incolla dopo aver cliccato su una qualsiasi zona del campo di testo.

Dopo avere scelto tra una serie di opzioni che fungeranno da guida per la stesura del testo da parte del vostro ghost-writer personale, l'intelligenza artificiale provvederà a elaborarle e a realizzare una soluzione finale aderente il più possibile alle richieste. Nel caso in cui il risultato finale non fosse soddisfacente, gli utenti di Apple in possesso di iOS 18.2 potranno sempre fare affidamento su un comando per apportare modifiche al testo oppure cambiarlo in modo integrale riscrivendolo daccapo: sarà sempre ChatGPT a suggerire dei cambiamenti, nel tentativo di anticipare le esigenze dell'utente.

Per quanto concerne l'opzione di riscrittura, sarà possibile chiedere di modificare il tono e lo stile della conversazione a seconda della finalità, passando dall'opzione "amichevole", fino a quella "professionale" o "concisa". Se neppure tra le scelte fornite da Apple Intelligence si riuscirà a trovare quella più adatta alle nostre esigenze, nel campo "Descrivi la tua modifica" si potrà personalizzare ulteriormente questa fase di revisione e riscrittura.

Certo, pensare a una conversazione tra due persone che a loro insaputa comunicano entrambe sfruttando l'AI apre le porte su una questione più ampia e complessa che spazia dalla spersonalizzazione fino all'inaridimento dei rapporti umani.