iPhone 14 Plus, al via programma di riparazione di modelli con problemi alla fotocamera, ecco quali

Nelle scorse ore Apple ha annunciato ufficialmente l'avvio di una campagna di riparazione gratuita per alcuni esemplari di iPhone 14 Plus colpiti da un malfunzionamento alla fotocamera posteriore. Stando a quanto segnalato da alcuni utenti, si tratterebbe di difficoltà nella messa a fuoco, nella corretta visualizzazione delle fotografie in anteprima e, nei casi più gravi, addirittura di un blocco totale dell'applicazione Fotocamera.

Al momento il colosso di Cupertino non ha diffuso alcuna informazione circa il numero di dispositivi che hanno riportato il problema e saranno quindi coinvolti nel programma di riparazione, ma alcuni rumor riferiscono che sia una percentuale non particolarmente elevata degli esemplari di quello che risulta essere uno dei modelli di iPhone meno apprezzati dal grande pubblico.

Per ovviare al problema, quindi, Apple ha deciso di fornire assistenza ai propri clienti e riparare il fastidioso guasto a titolo gratuito, creando specificamente una sezione nella sua pagina web ufficiale: gli utenti possono quindi accedere ad essa per comprendere se anche il telefonino di loro proprietà sia incluso o meno nella campagna di richiamo.

Stando a una nota diffusa dall'azienda, gli smartphone per i quali è stato riscontrato il malfunzionamento della fotocamera posteriore sono prodotti a cavallo tra il 10 aprile 2023 e il 28 aprile 2024. Esattamente come accaduto grossomodo un anno fa per alcuni esemplari di iPhone 12 colpiti da un problema agli altoparlanti, anche in questo caso, quindi, i clienti di Apple hanno a propria disposizione uno strumento immediato per capire se si rientra nel programma di riparazione gratuita.

Sarà sufficiente raggiungere il portale web e inserire il numero di serie del dispositivo elettronico nell'apposito campo: il codice si può ricavare direttamente dallo smartphone attraverso il percorso Impostazioni - Generali - Info. Nel caso in cui il proprio telefono sia incluso tra i modelli richiamati è possibile agire in tre modi diversi, ovvero recandosi presso un centro autorizzato Apple, prenotando un appuntamento in un Apple Store oppure contattando il supporto online per spedire il dispositivo. Qualunque strada si decida di intraprendere, è sempre consigliabile effettuare un backup dei dati.

C'è da considerare il fatto che questo programma di assistenza copre i modelli di iPhone 14 per tre anni dopo

la vendita, e che nel caso in cui un utente abbia già provveduto a riparare a proprie spese lo smartphone per ovviare al problema della fotocamera ha la possibilità di effettuare una richiesta di