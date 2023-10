iPhone 15 a rate: ecco le migliori offerte con gli operatori

Presentati lo scorso 12 settembre, gli iPhone 15 stanno tenendo banco sul mercato degli smartphone. La qualità e la durata dei terminali di Apple e del sistema operativo proprietario (iOS) valgono la spesa, tant’è che nel giro di poche ore la disponibilità del modello di punta, ossia l’iPhone 15 Pro Max, era già esaurita.

I prezzi ufficiali proposti da Apple vanno dai 979 euro dell’iPhone 15 fino ai 1.989 euro dell’iPhone Pro Max con spazio di archiviazione da un terabyte (TB).

Gli operatori telefonici propongono la possibilità di acquistare un iPhone 15 a rate, offrendo in alcuni casi più formule di pagamento.

Vediamole nel dettaglio.

Gli iPhone a rate con TIM

Per i propri clienti, TIM offre una formula senza anticipo e consente di scegliere tra due opzioni di dilazione del pagamento, la prima in 30 rate e la seconda in 24 rate.

L’iPhone 15 viene venduto a queste condizioni:

iPhone 15 con spazio di archiviazione da 128 GB in 30 rate da 33 euro , oppure in 24 rate da 41 euro ognuna (rispettivamente 990 euro oppure 984 euro in totale)

, oppure in 24 rate da 41 euro ognuna (rispettivamente 990 euro oppure 984 euro in totale) iPhone 15 da 256 GB, 30 rate da 38 euro oppure 24 rate da 48 euro ognuna (1.140 euro oppure 1.152 euro in totale)

oppure 24 rate da 48 euro ognuna (1.140 euro oppure 1.152 euro in totale) iPhone 15 da 512 GB, 46 euro per 30 mensilità, oppure 58 euro per 24 rate (1.380 euro oppure 1.392 euro in totale).

L’acquisto a rate di un iPhone 15 Plus sottostà invece a queste condizioni:

iPhone 15 Plus con spazio di archiviazione da 128 GB in 30 rate da 38 euro (1.140 euro in totale) oppure nella formula da 48 euro per 24 mensilità (1.152 euro)

(1.140 euro in totale) oppure nella formula da 48 euro per 24 mensilità (1.152 euro) iPhone 15 Plus da 256 GB, 43 euro per 30 rate (1.290 euro in totale) oppure 24 rate da 54 euro (1.296 euro in tutto)

(1.290 euro in totale) oppure 24 rate da 54 euro (1.296 euro in tutto) iPhone 15 Plus da 512 GB, 51 euro per 30 rate (1.530 euro in tutto).

I modelli pro richiedono un esborso sensibilmente maggiore, a cominciare dall’iPhone 15 Pro:

iPhone 15 Pro con spazio di archiviazione da 128 GB in 30 rate da 42 euro l’una (1.260 euro in totale) oppure in 24 rate da 53 euro (1.272)

(1.260 euro in totale) oppure in 24 rate da 53 euro (1.272) iPhone 15 Pro da 256 GB, 30 rate da 46 euro (1.380 euro in totale) oppure 24 rate da 58 euro (1.392 euro)

(1.380 euro in totale) oppure 24 rate da 58 euro (1.392 euro) iPhone 15 Pro da 512 GB, 30 rate da 55 euro (1.650 euro in totale) o 24 rate da 69 euro ognuna (1.656 euro)

(1.650 euro in totale) o 24 rate da 69 euro ognuna (1.656 euro) iPhone 15 Pro da 1TB, 63 euro al mese per 30 mesi (1.890 euro in totale) oppure 79 euro per 24 rate (1.896 euro).

Il top di gamma, ossia l’iPhone 15 Pro Max, prevede questi costi:

iPhone 15 Pro Max con spazio di archiviazione da 256 GB, 30 rate da 50 euro (.1500 euro in totale) oppure 63 euro al mese per 24 mesi (1.512 euro)

(.1500 euro in totale) oppure 63 euro al mese per 24 mesi (1.512 euro) iPhone 15 Pro Max da 512 GB, 30 rate da 59 euro (1.770 euro in totale)

(1.770 euro in totale) iPhone 15 Pro Max da 1 TB, 67 euro al mese per 30 mesi (2.010 euro in tutto).

Ricapitolando, TIM non chiede anticipi e, a seconda del modello di iPhone 15 scelto, le rate oscillano da un minimo di 33 euro fino a 67 euro al mese.

Le offerte di Vodafone per gli iPhone 15

Anche Vodafone formula offerte ai propri clienti e, al netto delle tariffe applicate per i servizi di telefonia mobile, propone gli iPhone 15 con un anticipo e con la dilazione in 24 rate.

L’acquisto di un iPhone 15 a rate prevede:

iPhone 15 con spazio di archiviazione da 128 GB in 24 rate da 33,99 euro ai quali si aggiungono 99,99 euro di anticipo , per un totale complessivo di 915,75 euro

, per un totale complessivo di 915,75 euro iPhone 15 da 256 GB, anticipo di 99,99 euro e 24 rate da 38,99 euro . Il totale è pari a 1.035,75 euro

. Il totale è pari a 1.035,75 euro iPhone 15 da 512 GB, anticipo di 99,99 euro e 24 rate da 48,99 euro (1.275,75 euro in totale).

Le tariffe per l’iPhone 15 Plus sono invece:

iPhone 15 Plus con spazio di archiviazione da 128 GB in 24 rate da 39,99 euro e un anticipo di 99,99 euro , ovvero 1.059,75 euro in totale

, ovvero 1.059,75 euro in totale iPhone 15 Plus da 256 GB, 44,99 euro per 24 mesi, più un anticipo di 99,99 euro (1.179,75 euro in tutto)

(1.179,75 euro in tutto) iPhone 15 Plus da 512 GB, 54,99 euro per 24 mesi, oltre all’anticipo di 99,99 euro (1.419,75 euro in totale).

Le tariffe per l’iPhone 15 Pro prevedono anticipi diversi a seconda dello spazio di archiviazione:

iPhone 15 Pro con spazio di archiviazione da 128 GB in 24 rate da 39,99 euro più anticipo di 199,99 euro (per un totale di 1.159,75 euro)

(per un totale di 1.159,75 euro) iPhone 15 Pro da 256 GB, all’anticipo di 199,99 euro occorre sommare 24 rate di 44,99 euro , per un totale di 1.279,75 euro)

, per un totale di 1.279,75 euro) iPhone 15 Pro da 512 GB, 24 rate da 49,99 euro l’una e un anticipo di 299,99 euro . Il totale in questo caso ammonta a 1.499,75 euro)

. Il totale in questo caso ammonta a 1.499,75 euro) iPhone 15 Pro da 1 TB, anche in questo caso l’anticipo ammonta a 299,99 euro e le rate, sempre 24, sono di 59,99 euro l’una (1.739,75 in tutto).

L’iPhone 15 Pro Max viene venduto a queste condizioni:

iPhone 15 Pro Max con spazio di archiviazione da 256 GB, 24 rate da 44,99 euro e un anticipo di 299,99 euro . Il totale è di 1.379,75 euro

. Il totale è di 1.379,75 euro iPhone 15 Pro Max da 256 GB, 24 rate da 54,99 euro e un anticipo di 299,99 euro (1.619,75 euro in totale)

(1.619,75 euro in totale) iPhone 15 Pro Max da 1TB, all’anticipo di 299,99 euro vanno aggiunte 24 rate da 64,99 euro, per un totale di 1.859,75 euro

Le tariffe variano quindi da 39,99 euro a 64,99 euro al mese per 24 mesi. Gli anticipi, a seconda del modello, vanno da 99,99 euro a 299,99 euro.

Le offerte di WindTre

Anche WindTre dedica delle proposte commerciali per i propri clienti. La logica in questo caso prevede rate di importi diversi non soltanto a seconda del modello di iPhone 15 ma anche a seconda dell’abbonamento di telefonia sottoscritto:

iPhone 15 con spazio di archiviazione da 128 GB, le rate variano da 24,99 a 28,99 euro al mese per 30 mensilità. L’anticipo è di 129,99 euro

iPhone 15 da 256 GB, 30 rate che variano da 29,99 a 32,99 euro , così come varia l’anticipo che va – a seconda dell’abbonamento di telefonia scelto, da 119,99 euro a 139,99 euro

, così come varia l’anticipo che va – a seconda dell’abbonamento di telefonia scelto, da 119,99 euro a 139,99 euro iPhone 15 da 512 GB, 30 rate che variano da 29,99 a 32,99 euro, cambia l’importo dell’anticipo che oscilla tra 359,99 e 389,99 euro

Le medesime logiche si ritrovano anche nelle tariffe applicate agli iPhone 15 Plus:

iPhone 15 Plus con spazio di archiviazione da 128 GB, le 30 rate variano tra i 29,99 e i 32,99 euro, così come gli anticipi i quali, a seconda dell’abbonamento sottoscritto, variano tra 139,99 euro e 159,99 euro

i quali, a seconda dell’abbonamento sottoscritto, variano tra 139,99 euro e 159,99 euro iPhone 15 Plus da 256 GB, 30 rate tra i 34,99 e i 36,99 euro. L’anticipo varia tra 159,99 euro e 169,99 euro

tra 159,99 euro e 169,99 euro iPhone 15 Plus da 512 GB, le 30 rate variano da 34,99 a 36,99 euro. L’anticipo invece tra 409,99 e 419,99 euro.

Le politiche di rateizzazione dell’iPhone 15 Pro sono:

iPhone 15 Pro con spazio di archiviazione da 128 GB, le 30 rate variano da 29,99 a 32,99 euro mentre l’anticipo è di 249,99 euro oppure 269,99 euro

mentre l’anticipo è di 249,99 euro oppure 269,99 euro iPhone 15 Pro da 256 GB, 30 rate da 34,99 a 36,99 euro e anticipo che varia tra 249,99 e 279,99 euro

tra 249,99 e 279,99 euro iPhone 15 Pro da 512 GB, l’anticipo varia da 459,99 a 469,99 euro e le rate da 36,99 a 38,99 euro al mese , per 30 mensilità

, per 30 mensilità iPhone 15 Pro da 1 TB, 30 rate di 39,99 oppure di 40,99 euro e anticipo di 629,99 oppure di 659,99 euro.

Le tariffe rateali dell’iPhone 15 Pro Max:

iPhone 15 Pro Max con spazio di archiviazione da 256 GB, le 30 rate variano tra 34,99 e 36,99 euro . Gli anticipi oscillano tra 369,99 euro e 399,99 euro

. Gli anticipi oscillano tra 369,99 euro e 399,99 euro iPhone 15 Pro Max da 512 GB, rate da 36,99 euro a 38,99 euro , anticipo da 579,99 o da 589,99 euro

, anticipo da 579,99 o da 589,99 euro iPhone 15 Pro Max da 1 TB, le 30 rate variano da 39,99 a 40,99 euro e l’anticipo tra da 739,99 a 779,99 euro.

In sintesi, a seconda del contratto di telefonia sottoscritto, le rate proposte da WindTre partono da 24,99 euro fino a 40,99 euro al mese per 30 mesi. Anche gli anticipi oscillano tra un minimo di 129,99 euro e il massimo di 779,99 euro.

L’iPhone 15 e le rate di Iliad

Iliad offre ai propri clienti due diverse forme di finanziamento, gestite rispettivamente da due finanziarie. Si tratta di fatto di proposte commerciali diverse giacché una prevede la restituzione dell’iPhone al termine del contratto e, di fatto, le rate sono meno costose, così come il costo totale dello smartphone è inferiore a quello di mercato.

Nessuna delle due formule contempla anticipi o interessi. La rateizzazione più costosa è quella che consente al cliente di tenere il dispositivo alla fine del finanziamento.

L’iPhone 15 che rimane al cliente:

iPhone 15 con spazio di archiviazione da 128 GB, la scelta è tra 12 rate da 81,58 euro oppure tra 24 rate da 40,79 euro (per un totale di 979 euro)

(per un totale di 979 euro) iPhone 15 da 256 GB, la soluzione da 12 rate ha un costo mensile di 92,41 euro, quella da 24 mensilità ha un costo di 46,20 euro (1.109 euro in tutto)

(1.109 euro in tutto) iPhone 15 da 512 GB, 12 rate da 113,25 euro oppure 56,62 euro per 24 mensilità (1.359 euro in totale).

L’iPhone 15 Plus che resta al cliente:

iPhone 15 Plus con spazio di archiviazione da 128 GB, 94,08 euro al mese per 12 mesi oppure 47,04 euro per 24 mensilità (1.129 euro in totale)

per 24 mensilità (1.129 euro in totale) iPhone 15 Plus da 256 Gb, se si sceglie il pagamento in 12 mesi ogni rata ammonta a 104,91 euro. La soluzione in 24 rate ha un costo di 52,45 euro al mese (in totale 1.259 euro)

al mese (in totale 1.259 euro) iPhone 15 Plus da 512 GB, o 12 rate da 125,75 euro, oppure 24 rate da 62,87 euro (in tutto 1.509 euro).

L’iPhone 15 Pro segue queste logiche:

iPhone 15 Pro con spazio di archiviazione da 128 GB, dodici rate da 103,25 euro, oppure 24 rate da 51,62 euro (1.239 euro in totale)

(1.239 euro in totale) iPhone 15 Pro da 256 GB, il costo delle rate è di 114,08 per 12 mensilità, oppure di 57,04 per 24 mesi (1.369 euro totali)

per 24 mesi (1.369 euro totali) iPhone 15 Pro da 512 GB, un anno di rate per 134,91 euro al mese che diventano 67,45 euro mensili per 24 rate (1.619 euro il prezzo totale)

mensili per 24 rate (1.619 euro il prezzo totale) iPhone 15 Pro da 1 TB, 155,75 euro al mese per 12 rate, oppure 77,87 euro per 24 mensilità (1.869 euro in tutto).

Il top di gamma, l’iPhone 15 Pro Max:

iPhone 15 Pro Max con spazio di archiviazione da 256 GB, il pagamento in 12 rate ha un costo di 124,08 al mese, quello in 24 rate cota 62,04 euro (1.489 euro in tutto)

(1.489 euro in tutto) iPhone 15 Pro Max da 512 GB, dodici rate a 144,91 euro l’una, 24 rate a 72,45 euro al mese (in totale 1.739 euro)

(in totale 1.739 euro) iPhone 15 Pro Max da 1 TB, scegliendo il pagamento in 12 mesi la rata ammonta a 165,75 mentre, optando per il pagamento in due anni, la è di 82,87 euro. Il costo totale dello smartphone è quindi di 1.989 euro.

Gli importi delle rate scendono in modo sensibile nel caso in cui si scegliesse di restituire lo smartphone alla fine del finanziamento.

L’iPhone 15 con restituzione:

iPhone 15 con spazio di archiviazione da 128 GB, la soluzione in 12 rate ha un costo mensile di 61,19 euro, quella in 20 rate di 39,15 euro . Lo smartphone costa, rispettivamente, 734,28 euro oppure 783 euro

. Lo smartphone costa, rispettivamente, 734,28 euro oppure 783 euro iPhone 15 da 256 GB, o 69,31 euro al mese per 12 mesi (con un costo totale del telefono pari a 831,72 euro) oppure 44,36 euro per 20 mesi (in questo caso lo smartphone costa 887,20 euro)

(con un costo totale del telefono pari a 831,72 euro) (in questo caso lo smartphone costa 887,20 euro) iPhone 15 da 512 GB, la formula da 12 rate prevede pagamenti mensili di 84,94 euro, quella da 20 rate di 54,36 euro (lo smartphone costa, rispettivamente, 1.019,28 euro oppure 1.087,20 euro).

L’iPhone 15 Plus con restituzione:

iPhone 15 Plus con spazio di archiviazione da 128 GB, il pagamento con 12 rate ha un costo mensile di 70,56 euro (costo totale 846,72 euro), quello in 20 mensilità di 45,16 euro al mese (costo totale 903,20 euro)

al mese (costo totale 903,20 euro) iPhone 15 Plus da 256 GB, dodici rate da 78,69 euro oppure 20 rate da 50,36 euro ognuna (il costo dello smartphone è, rispettivamente, di 944,28 euro oppure di 1.007,20 euro)

(il costo dello smartphone è, rispettivamente, di 944,28 euro oppure di 1.007,20 euro) iPhone 15 Plus da 512 GB, il costo mensile è di 94,31 euro per 12 rate, quello per 20 rate è di 60,63 euro (con un costo totale dello smartphone di 1.131,72 euro nel primo caso e di 1.207,20 euro per la soluzione da 20 rate).

L’iPhone 15 Pro con restituzione:

iPhone 15 Pro con spazio di archiviazione da 128 GB, nella formula da 12 rate costa 77,44 euro al mese, in quella da 20 rate il costo mensile è di 49,56 euro (il costo totale dello smartphone è, rispettivamente, di 929,28 euro oppure di 991,20 euro)

(il costo totale dello smartphone è, rispettivamente, di 929,28 euro oppure di 991,20 euro) iPhone 15 Pro da 256 GB, dodici rate da 85,56 euro (1.026,72 euro il costo totale) oppure venti rate da 54,76 euro (1.095,20 euro il costo totale)

(1.095,20 euro il costo totale) iPhone 15 Pro da 512 GB, occorrono 101,19 euro al mese per la formula da 12 rate e 64,72 euro per le 12 mensilità (nel primo caso il costo dell’iPhone è di 1.214,28 euro, nel secondo caso di 1.295,20 euro)

per le 12 mensilità (nel primo caso il costo dell’iPhone è di 1.214,28 euro, nel secondo caso di 1.295,20 euro) iPhone 15 Pro da 1 TB, le 12 rate hanno un costo di 116,81 euro l’una, la soluzione da 20 rate prevede pagamenti mensili di 74,76 euro (1.401,72 euro è il costo del terminale nel primo caso e rispettivamente di 1'495,20 euro).

L’iPhone 15 Pro Max con restituzione:

iPhone 15 Pro Max con spazio di archiviazione da 256 GB, la soluzione da 12 rate costa 93,06 euro al mese (1.116,72 euro il costo totale dello smartphone), quella da 20 rate ha un costo mensile di 59,56 euro per un prezzo totale di 1.191,20 euro

al mese (1.116,72 euro il costo totale dello smartphone), quella per un prezzo totale di 1.191,20 euro iPhone 15 Pro Max da 512 GB, 108,69 euro al mese per 12 mesi oppure 69,56 al mese per 20 rate (il costo totale dello smartphone è di 1.304,28 euro e di 1.391,20 euro)

(il costo totale dello smartphone è di 1.304,28 euro e di 1.391,20 euro) iPhone 15 Pro Max da 1 TB, dodici rate da 124,31 euro l’una (1.491,72 euro il costo totale dello smartphone) oppure 20 mensilità da 79,56 euro (1.591,20 euro il costo complessivo).

Iliad offre diverse modalità di pagamento, non applica interessi né richiede anticipi. Nella modalità di finanziamento che non prevede la restituzione dello smartphone la rata minima è di 40,79 euro al mese, mentre la più alta è di 165,75 euro al mese.

L’altra modalità, ossia il finanziamento con restituzione dell’iPhone al termine del contratto, la rata minima è di 45,6 euro al mese, quella massima di 124,31 euro. Il costo totale degli smartphone è sensibilmente inferiore.

I prezzi applicati da Apple

Anche sul sito ufficiale di Apple è possibile acquistare gli iPhone a rate. Si va dai 40,79 euro al mese per gli iPhone 15 da 128 GB di spazio di archiviazione fino agli 82,87 euro al mese per gli iPhone Pro Max da 1 TB.

Apple permette di pagare in 24 rate senza interessi e anticipi.Per risparmiare si può scegliere un dispositivo con lo spazio di archiviazione minore (128 GB) e rimediare, laddove necessario, sottoscrivendo un abbonamento iCloud+ il cui costo parte da 99 centesimi di euro al mese e, oltre allo spazio supplementare, consente l’uso di una VPN per navigare con un indirizzo IP diverso da quello reale, la personalizzazione dell’e-mail e la tutela della privacy.