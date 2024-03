iPhone: quali sono i problemi più comuni e come risolverli

Tra gli smartphone presenti sul mercato, l'iPhone è sicuramente uno dei più apprezzati: è in grado di offrire ottime prestazioni ed è sempre aggiornato con nuove e interessanti funzioni. Purtroppo, allo stesso tempo, il dispositivo di punta di Apple presenta anche alcuni lati negativi, come il prezzo molto alto e alcuni malfunzionamenti che, con il passare del tempo, tendono a presentarsi sempre più frequentemente. In questo articolo vi spieghiamo quali sono questi problemi e come risolverli.

La batteria di iPhone dura troppo poco

Partiamo da un malfunzionamento che si presenta con regolarità sugli smartphone di Apple più datati: l'usura della batteria. Questo problema può essere dovuto a una serie di ragioni, come per esempio: l'età avanzata, il mancato aggiornamento del software, l'utilizzo di caricabatterie non idonei, l'uso del dispositivo in luoghi con temperature troppo basse, eccetera.

Vediamo adesso alcune soluzioni per risolvere questi problemi e permettere alla batteria un ciclo di vita più lungo. Se il dispositivo ha molti anni alle spalle, purtroppo non ci sono molte soluzioni. Come ormai è ben noto, gli smartphone sono vittima di una "obsolescenza programmata", ossia un tempo vitale prestabilito scandito dagli aggiornamenti che devono sostenere. Arrivati al punto in cui il sistema operativo non può più essere aggiornato, non rimane altro da fare se non sostituire lo smartphone con uno nuovo.

Per quanto riguarda l'aggiornamento del software, è necessario sapere che il mancato update all'ultima versione può avere conseguenze sulla batteria, è quindi una buona idea conservare sempre spazio sufficiente in memoria per effettuarlo.

È inoltre sconsigliato l'utilizzo di caricabatterie diversi da quelli forniti dal produttore. Per quanto l'Unione europea abbia lavorato per imporre un caricabatterie unico in tutta la zona comunitaria al fine di non inquinare eccessivamente, è importante ricordare che ancora adesso esistono prodotti scadenti che rovinano le batterie e altri che invece - pur non essendo targati Apple - sono di qualità maggiore. Questi ultimi, per fare in modo che la batteria dell'iPhone duri più a lungo, sono da preferire.

Infine, come spiegato in questo articolo, l'utilizzo dello smartphone in luoghi in cui le temperature sono molto basse può comportare un consumo della batteria più rapido. Dunque, se per esempio si va a sciare, sarebbe meglio utilizzare l'iPhone solamente in caso di estrema necessità, o la batteria ne risentirà.



Lo spazio nella memoria di iPhone è pieno

Se lo spazio nella memoria di iPhone è pieno, l'utente può mettere in atto più strategie, vediamo quali sono. La prima è anche la più scontata: eliminare ciò che non serve. Specialmente quando si possiede uno smartphone per molti anni, si tende ad accumulare decine di applicazioni inutili che occupano molta memoria preziosa. Per liberare un po' di spazio si possono eliminare quelle inutilizzate.

In alternativa, è possibile spostare le foto e i video su iCloud, in modo da poterle rimuovere dallo smartphone e guadagnare spazio. Qualora poi si voglia fruire nuovamente uno dei contenuti che si sono spostati, è sufficiente consultare il cloud. E se anche lo spazio in questo luogo digitale termina? In questo caso potete acquistare nuovo spazio grazie agli abbonamenti messi a disposizione da Apple, oppure scaricare il materiale e conservarlo direttamente sul PC.

Un discorso diverso va fatto per gli aggiornamenti: questi, infatti, tendono a erodere la memoria interna degli iPhone fino a quando non rimane più spazio per passare alla versione successiva di iOS. In questo caso, purtroppo, non c'è nulla da fare; l'unica soluzione possibile è quella di passare a un dispositivo più moderno. Ma non preoccupatevi: prima di non essere più in grado di aggiornare più il sistema a causa dell'assenza di memoria disponibile, il vostro iPhone dovrà passare numerose primavere.



L'ultimo aggiornamento di iOS non è disponibile

Cosa fare se, apparentemente, l'ultimo aggiornamento per iOS non è disponibile. Iniziamo con il precisare che, in certi casi, i nuovi aggiornamenti non supportano i dispositivi molto datati. Se, per esempio, possedete un iPhone 7/8 è molto probabile che ci sia un problema di compatibilità. In questo caso, l'unica soluzione è passare ad un modello più nuovo.

Se non sussiste la questione della compatibilità, a costituire l'impedimento potrebbe essere di spazio nella memoria. In questo caso è consigliabile liberare lo spazio richiesto seguendo i suggerimenti elencati nel paragrafo precedente. Infine, se l'aggiornamento richiede molto più tempo del solito, è necessario controllare lo stato della connessione. In certi casi, soprattutto se update del software è di dimensioni importanti, può capitare che le connessioni molto deboli non riescano a supportare il dispositivo nel modo corretto. Qualora si verifichi questa evenienza, è importante cercare un luogo in cui la connessione è forte e stabile.



Il microfono dell'iPhone non funziona

Il microfono dell'iPhone è uno strumento molto importante, poiché consente di fare numerose azioni, come dettare creare messaggi vocali ed fare le telefonate. I suoi malfunzionamenti sono abbastanza comuni, specialmente se lo smartphone ha già qualche anno di vita. Risolvere il problema, comunque, non dovrebbe essere troppo difficile.

La prima cosa da fare è controllare che le aperture dell'iPhone non siano sporche e nel caso pulirle. Può capitare infatti che la polvere si accumuli e ne inibisca le funzioni. Una volta eseguita questa pratica, è consigliabile fare dei tentativi per verificare se il microfono funziona correttamente, magari facendo una telefonata o inviando un messaggio vocale di prova a qualcuno.

Qualora non si riesca ad utilizzarlo, in primis, è necessario verificare che sia stato abilitato. Per farlo, è sufficiente andare nelle "Impostazioni", poi in "Privacy" e infine su "Microfono". All'interno di questa sezione è possibile trovare tutte le applicazioni che possono avere accesso al microfono. Nel caso vogliate utilizzare un'app per cui il microfono non è abilitato, vi basterà premerci sopra.

Se, nonostante tutti i tentativi elencati sopra, il malfunzionamento persiste, è il caso di contattare l'assistenza.



L'audio dell'iPhone non si sente

Cosa fare se ci si rende conto che l'audio del proprio iPhone non funziona? Innanzitutto, la prima cosa da fare è controllare che le funzioni "Silenzioso" e "Non disturbare" non siano attive e che il volume dell'audio sia alto. In alternativa, potete provare ad andare su "Impostazioni", poi su "Suoni e feedback aptico" e trascinare il cursore "Suoneria e avvisi". Se non sentite alcun suono, potrebbe essere che qualcosa non vada internamente al sistema, e quindi che ci sia necessità di un intervento dell'assistenza.

Se invece, durante una chiamata sentite un audio particolarmente disturbato, il malfunzionamento potrebbe non essere da ricondurre allo smartphone, bensì alla linea telefonica. Eventualmente, provate a spostarvi e a chiamare nuovamente: se il problema è risolto, avete trovato la soluzione, altrimenti è il caso di contattare l'assistenza.



Il touch dell'iPhone non funziona

Molto probabilmente, se il touch dell'iPhone non funziona, sarà necessario chiedere l'intervento dell'assistenza, poiché si tratta di un componente molto delicato. Ad ogni modo, prima di allarmarsi è possibile provare a fare da sé. In primis conviene spegnere il dispositivo e pulire lo schermo: spesso i residui e la sporcizia che si accumula sul display possono inibire - parzialmente o totalmente - il touch. Dopo averlo pulito si può accendere e riprovare.

Inoltre, in fase di controllo, per essere sicuri, è opportuno rimuovere eventuali pellicole di protezione. Anche queste possono rendere il touch meno efficace, specialmente se questo è già danneggiato.



L'iPhone si scalda troppo

L'iPhone generalmente tende a surriscaldarsi quando viene utilizzato in maniera eccessiva oppure viene lasciato in condizioni inadeguate (per esempio, in macchina durante una giornata molto calda). Risolvere il problema è una questione urgente, soprattutto se il dispositivo indica che la temperatura raggiunta è eccessiva. Per farlo è sufficiente smettere di utilizzarlo, possibilmente spegnerlo e portarlo in un luogo fresco e lontano dalla luce diretta del sole diretta.

Qui troverà le condizioni per tornare a una temperatura corretta e a funzionare al meglio.