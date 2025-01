iPhone, su numerosi dispositivi la sveglia non funziona da mesi: bufera su Apple

Ascolta ora 00:00 00:00

Nonostante le numerose e reiterate lamentele sui principali social network e le promesse di risolvere il problema, con tanto di ammissione delle proprie responsabilità, Apple non è ancora riuscita a sistemare l'anomalia della funzione di sveglia che ha colpito alcuni iPhone.

Non si tratta di una questione sorta di recente, dal momento che tra qualche mese sarà trascorso un anno dalle prime segnalazioni fatte dai clienti sui vari forum dedicati al "melafonino". Il colosso di Cupertino ha riconosciuto le colpe e annunciato in più di una circostanza di essere all'opera per risolvere il malfunzionamento con l'obiettivo di sistemarlo una volta per tutte tramite un aggiornamento IOS, ma ciò non è mai avvenuto. Proprio nelle scorse ore c'è stata una nuova impennata di proteste degli utenti afflitti dal problema, che si sono riversati in particolar modo su Reddit per sfogare tutto il loro malcontento. Ma di quale genere di anomalia si tratta?

Secondo le segnalazioni si tratta di problemi connessi a una delle opzioni di base più importanti e utilizzate da tutti, ovvero quella della sveglia, che non funziona a dovere. L'allarme, nella maggior parte dei casi documentati in rete, non suona all'ora indicata al momento dell'impostazione sull'app Orologio del sistema operativo degli iPhone: l'attivazione arriva con ritardo, oppure in modo irregolare, e ha causato grandi difficoltà agli utenti che vi hanno fatto affidamento in questi mesi durante i quali il problema si è trascinato.

Nei vari threads aperti su Reddit, uno dei quali nelle scorse ore, si segnalano ritardi nell'allarme che possono andare dalle due fino addirittura alle dieci ore, con tutti i problemi che ne conseguono per chi aveva fissato un appuntamento o un impegno di lavoro subendo le conseguenze di questo malfunzionamento. Come detto, tuttavia, vi sono vari tipi di anomalie, dato che alcuni clienti Apple hanno invece lamentato una sveglia inefficace a causa del volume troppo basso o dell'assenza di vibrazione, a differenza delle opzioni inserite al momento dell'impostazione dell'allarme

Altro elemento da sottolineare è che questi malfunzionamenti non sono collegati a uno specifico sistema operativo, dal momento che affliggono sia i possessori di dispositivi elettronici dotati di iOS 17 che coloro i quali sono passati alla versione 18 senza tuttavia riscontrare i benefici auspicati. Il problema, infatti, è ancora presente, nonostante i disperati tentativi di risolverlo fatti dagli utenti.

Alcuni sono riusciti a venire a capo del malfunzionamento disattivando il sistema di rilevamento automatico dello sguardo, ovvero attraverso il percorso Impostazioni-Accessibilità-Face ID, col cellulare che disattiva i modo automatico la sveglia cogliendo il movimento del volto

dell'utente verso il display. Purtroppo, tuttavia, questo metodo si è rivelato valido solo per pochissimi fortunati, per cui ancora numerosi sono i clienti che attendono una risposta da parte di Apple, su cui c'è grande pressione.