L'AI per tutti e un monitor stereoscopico: il futuro dei Pc secondo Lenovo

"Smarter Technology for All": la tecnologia più intelligente per tutti. È lo slogan di Lenovo che - come tutti i grandi marchi - raccoglie la sfida del futuro dell'intelligenza artificiale per portarla - appunto - in tutti i suoi prodotti, da quelli destinati ai consumatori (Yoga e Legion) a quelli pensati per le imprese (ThinkBook, ThinkPad, ThinkCentre).

Una sfida presentata al Ces 2024 di Las Vegas, una delle più importanti fiere della tecnologia a livello mondiale, e che dal 14 febbraio è possibile toccare con mano nello Spazio Lenovo a Milano, dove sono in mostra alcuni di nuovi dispositivi. Device che permettono a chiunque di utilizzare l'intelligenza artificiale generativa in totale sicurezza perché - spiegano da Lenovo - basata su Npu (il processore capace di "pensare" su cui si basa l'AI) dedicata e non su software online. Questo significa che tutti i dati restano in locale e non su cloud. Un aspetto importante soprattutto in ambito lavorativo, dal momento che è possibile chiedere ad esempio all'AI di realizzare una presentazione con i file a disposizione sul proprio hard disk, senza la necessità di condividere nulla all'esterno. Tanta, inoltre, l'attenzione dedicata all'ottimizzazione di prestazioni e batteria, per un'esperienza più performante.

Diversi sono i pc progettati per gli utenti consumer, e in particolare i laptop Yoga AI con Windows 11 e Yoga Creator Zone, il software che permette di realizzare immagini attraverso descrizioni testuali. Ed è proprio sui software con AI che Lenovo spinge maggiormente. In particolare con AvatarMaster - vera e propria chicca della linea Legion pensata per il gaming -, che trasforma l'utente in un avatar digitale 3D in grado di mimare persino le espressioni del volto. Ma anche con SmartMeeting che permette di ottimizzare le videoconferenze e le riunioni in remoto.

Ma al di là dell'intelligenza artificiale, motore di una vera rivoluzione tecnologica nel settore, due sono le novità più interessanti che si possono testare. Come il ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid, un notebook che diventa tablet. È composto infatti da una base con tastiera che integra un vero e proprio laptop basato su Windows 11 e da un monitor che diventa tavoletta Android. Due dispositivi in uno che si possono usare accoppiati (un comodo tasto permette di passare da un sistema operativo all'altro) o contemporaneamente, sul display del tablet o collegando la base a un monitor esterno.

E poi c'è una delle novità più attese, il ThinkVision 27 3D, pensato soprattutto per creativi, grafici, ingegneri, architetti. Si tratta di un monitor stereoscopico che - grazie all'intelligenza artificiale che aggancia e segue lo sguardo dell'utente - permette la visione in 3d come al cinema, ma senza la necessità degli occhialini. Non solo: il sistema di eye-tracking permette di "entrare" nell'immagine. L'esempio concreto nello Spazio Lenovo è quello di un dinosauro che prende vita fuori dallo schermo, ma l'applicazione pratica di questa tecnologia apre la strada a nuovi scenari.