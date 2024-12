L'app della banca non funziona più? Potresti dover aggiornare lo smartphone Android: ecco perché

Ascolta ora 00:00 00:00

Per rendere Android sempre più sicuro e a prova di attacchi hacker, Google sta cercando di intensificare i sistemi di sicurezza, e recentemente ha introdotto degli aggiornamenti relativi alla Play Integrity API. Play Integrity, presente in ogni smartphone, è un meccanismo di difesa che consente di effettuare una serie di verifiche al fine di valutare se il cellulare, oppure una applicazione, sono sufficientemente difesi da attacchi.

Con questo nuovo aggiornamento di Google, in particolare, si potranno identificare quei dispositivi che non sono stati aggiornati da oltre un anno e che, per tale ragione, sono maggiormente a rischio. Ecco perché alcune applicazioni, come quelle dalle banca, potrebbero cessare di funzionare da un momento all'altro. Succede perché, non avendo ricevuto aggiornamenti, posso avere delle falle, punti deboli su cui attaccare.

Con la voce "meets strong integrity" Play Integrity certifica che il dispositivo sia effettivamente sicuro, poiché recentemente aggiornato dal punto di vista della sicurezza Android. Il controllo è effettuato sulle patch di sicurezza che vengono inviate dai produttori dei dispositivi in esame.

Se lo sviluppatore di certe app - si pensi alle app di una banca, o quelle relative a piattaforme di pagamento - ha richiesto che venga rispettata la voce "meets strong integrity", allora può effettivamente accadere che l'applicazione non si apra. L'app, infatti, potrà avviarsi solo nel caso in cui il dispositivo sia stato aggiornato negli ultimi 12 mesi, ed abbia almeno il sistema operativo Android 13 o successivo. Questo è un servizio che Google sta mettendo a disposizione degli sviluppatori e sta a questi ultimi decidere se usare o meno Play Integrity API. Ecco perché, dunque, alcune app bancarie potrebbero non aprirsi se non siamo in regola con gli aggiornamenti.

Questa novità, introdotta per garantire maggiore sicurezza, sta tuttavia generando perplessità e, in certi casi, anche

malcontento. C'è infatti il rischio che coloro che si trovano in possesso di, difficili da aggiornare, si trovino di punto in bianco completamente esclusi.