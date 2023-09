Lenovo Legion Pro 7i: minimal fuori, potentissimo dentro

Il mercato dei personal computer per il gaming si arricchisce di un nuovo contendente. Il Lenovo Legion Pro 7i è un concentrato di tecnologie e non può passare inosservato, soprattutto in un mercato che può essere di nicchia ma che crea aficionados perché, se un laptop supporta l’evoluzione dei videogiochi tanto esosi in termini di risorse, allora è un pc adatto a qualsiasi scopo e si comporta egregiamente, per esempio, anche tra le mani di chi ne fa uso per lavoro.

Professionisti che lavorano nel campo audiovisivo, ricercatori, architetti e creator che usano software specifici necessitano di computer capaci di sopportare carichi di lavoro notevoli e che garantiscano prestazioni sul lungo periodo. Il Lenovo Legion Pro 7i è il classico laptop che non può tradire le aspettative.

(Immagine: https://www.lenovo.com)

Lenovo Legion Pro 7i, la dotazione hardware

Cominciamo dal processore, un Intel Core i9 con frequenza fino a 5.4 GHz dotato di 24 core e 32 thread. I core gestiscono la quantità di lavoro che il processore può svolgere, mentre i thread migliorano la velocità di calcolo. Quando si parla di processori è importante enumerare core e thread perché sono aspetti importanti per valutarne le prestazioni al di là della frequenza di picco.

Il comparto grafico è affidato a una scheda Nvidia GeForce RTX 4090 con 16 GB di Ram dedicata. Restando in tema di Ram, il Lenovo Legion Pro 7i ne è dotato in ragione di 32 GB (Ram DDR5 a 5600 MHz), a cui si aggiunge un disco allo stato solido da 2 TB.

Un personal computer destinato a rimanere attuale anche nei prossimi anni perché, per quanto la tecnologia potrà evolvere, queste sono specifiche hardware di tutto rispetto ed è difficile immaginare oggi la necessità di prestazioni più elevate (gaming escluso).

La connettività è garantita da quattro porte USB di tipo A, una porta USB-C, una porta HDMI e una DisplayPort, dedicata alla connessione video e audio. Da citare anche il Wifi 6, la porta per le connessioni LAN e il protocollo Bluetooth 5.2.

Il monitor da 16 pollici ha una risoluzione di 2560 x 1600 pixel, un picco luminoso da 500 Nit e un refresh rate fino a 240 Hz, numeri davvero impressionanti che interessano soprattutto i giocatori anche se i titoli più esosi in termini di risorse potrebbero dovere essere settati su refresh rate inferiori.

(Immagine: https://www.lenovo.com)

Quanto costa il Lenovo Legion Pro 7i

Il costo nella sua configurazione massima è di 3.999 euro. Non noccioline, come si è soliti dire. Vanno però fatte almeno due considerazioni: non è un prezzo sbalorditivo nel mercato delle macchine da gaming e, non di meno, i professionisti che necessitano di computer performanti sono abituati a spendere cifre certamente inferiori per dovere sostituire una macchina ogni 3-4 anni.

Considerata la qualità e la resa del Lenovo Legion Pro 7i il prezzo, certamente di rilievo, non appare esageratissimo, soprattutto alla luce del fatto che – con una simile dotazione – è un computer che per i professionisti può reggere il passo per almeno 5-7 anni.