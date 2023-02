Arriva l'iPhone Ultra. L'ultima mossa di Apple contro il calo delle vendite

Durante le ultime settimane si sono succedute diverse voci circa l’introduzione, il prossimo anno, di un iPhone 15 Ultra che avrebbe dovuto sostituire il modello Pro Max, ossia il top di gamma dei telefoni che escono dai laboratori di Apple.

Stando invece alle ultime indiscrezioni raccolte da Mark Gurman, giornalista con una vocazione per le tecnologie e penna di rilievo di Bloomberg, Cupertino starebbe pensando a un modello di iPhone Ultra, ossia più costoso e performante dell’attuale Pro Max. Non si tratterebbe quindi di una sostituzione di nome ma di un modello vero e proprio di smartphone di punta.

Il “non Plus-Ultra”

Al momento si tratta di indiscrezioni, è bene ribadirlo. Non sappiamo se esisterà un modello inedito di iPhone e neppure se si chiamerà davvero “Ultra”, nome per il momento con puro valore letterario.

Ciò che sappiamo, però, è che l’iPhone 14 Plus non vende, perché con un piccolo sforzo economico in più (160 euro) si può acquistare un iPhone 14 Pro, più potente e con una videocamera più performante.

Sappiamo anche che Tim Cook, Ceo di Apple, è convinto che gli aficionados della Mela sono disposti a spendere di più per avere uno smartphone eccellente.

Inoltre, e questa è storia recente, nel 2020 Apple ha introdotto gli iPhone Mini, modelli di capacità e potenza intermedia mai veramente entrati nelle preferenze degli utenti, così come il già citato l’iPhone Plus che è nato apposta per sostituirli.

La filosofia che si intravvede all’orizzonte è quindi quella secondo cui, non essendo i clienti interessati a un modello di iPhone con prezzo e dotazione intermedia, vale la pena puntare su un modello super-evoluto (e super-costoso) che attragga il favore dei consumatori più facoltosi o disposti a fare qualche sacrificio in più.

Secondo Gurman, che di norma sbaglia poche previsioni, il nuovo iPhone Ultra potrebbe avere un processore più performante, una fotocamera migliore e un display più grande rispetto agli iPhone Pro (6,1 pollici) e Pro Max (6,7 pollici).

Inoltre, e questo è un sogno di cui Steve Jobs non ha mai fatto segreto, potrebbe essere il primo iPhone completamente port-less, ovvero senza la porta per la ricarica. La scocca integrale e senza porte prevede quindi l’uso del wireless e del Bluetooth per la ricarica e l’uso di accessori, tra i quali gli auricolari.

L’iPhone 15

A più di sei mesi dalla presentazione dell’iPhone 15, attesa come sempre accade durante il mese di settembre del 2023, si vocifera parecchio su quelle che saranno le specifiche tecniche dei nuovi modelli.

Anche in questo caso Gurman formula ipotesi: i modelli di punta dell’iPhone 15 potrebbero avere a bordo schede Wifi 6E, un’evoluzione delle connessioni wireless che sfruttano una banda da 6 GHz in luogo di quelle attuali, rispettivamente a 5 e a 2,5 GHz e quindi meno suscettibili a congestioni e interferenze.

Non appare però plausibile – rimanendo nel campo dell’ipotetico – che Apple voglia immettere sul mercato cinque modelli di iPhone, ossia l’iPhone 15, il 15 Plus, l’iPhone 15 Pro, il Pro Max e l’iPhone Ultra. A nostro avviso o il Plus sparirà oppure prenderà il posto dell’iPhone 15, in ogni caso i modelli disponibili dovrebbero essere quattro.