Non vuoi Meta AI su WhatsApp? Ecco come silenziare la nuova funzione

L'intelligenza artificiale è sbarcata anche su WhatsApp e Instagram, per molti utenti si tratta di una gradita novità, ma ci sono anche quelli che, al contrario, non ne sono troppo contenti e stanno già cercando un modo per eliminarla. Meta AI, sviluppata da Meta, è stata introdotta in modo graduale mediante i vari aggiornamenti per l'app di messaggistica istantanea. Chi ha ricevuto l'update ha visto comparire nella schermata delle proprie chat una nuova icona circolare di colore azzurro/lilla. Proprio grazie a quel pulsante è possibile interagire con il chatbot.

Come abbiamo detto, però, non tutti ne sono entusiasti. Purtroppo, come spiegato dalla stessa Meta, una volta ricevuto l'aggiornamento non è più possibile eliminare l'intelligenza artificiale dall'applicazione. Chi non volesse usufruirne può però oscurarla. Prima di tutto è importante sapere che Meta AI viene attivata solo se si clicca sull'icona, o ci si rivolge ad essa in chat. Dunque non c'è il rischio che l'AI intervenga di sua spontanea volontà. Esistono poi delle soluzioni per nascondere o silenziare il chatbot.

Coloro che non desiderano trovarsi l'icona dell'AI nella schermata, è possibile procedere archiviando la chat, proprio come viene fatto per qualsivoglia conversazione. In questo modo non riceveremo più alcuna notifica relativa. Un'altra soluzione è quella di accedere alla chat con Meta AI per poi cliccare su "Notifiche", nella parte superiore della chat. A quel punto va selezionata l'opzione "Silenzia notifiche" e selezionare per quanto tempo intendiamo che duri. Un metodo simile si può usare per Instagram, dove Meta AI è arrivata allo stesso modo.

L'intelligenza artificiale di Meta non è stata accolta con grande clamore. Sui social sono stati molti a lamentarsi, vivendo l'integrazione dell'AI come un'imposizione. In tanti hanno dichiarato di aver trovato la nuova funzione inutile, se non addirittura fastidiosa. C'è anche ha espresso perplessità e timori per la propria privacy.

La preoccupazione comune, infatti, è che l'AI possa accedere ai contenuti dei messaggi personali. Da parte sua Meta ha però specificato che il suo chatbot non accede in alcun modo alle conversazioni, che sono comunque protette da crittografia end-to-end.