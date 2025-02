Novità Apple, ora l'app Apple TV è disponibile sui dispositivi mobili Android

Ascolta ora 00:00 00:00

Apple si arricchisce ancora, fornendo nuove opportunità ai suoi utenti. La sua app Apple TV, infatti, è divenuta disponibile per i dispositivi Android, come smartphone, tablet e altri dispositivi pieghevoli. Ciò permetterà ai clienti di visionare l'ampio catalogo di serie tv e film di Apple Original anche su altri apparecchi. L'applicazione è già scaricabile su Google Play. Tante le proposte disponibili come i prodotti di Apple TV+ e MLS Season Pass.

La nuova applicazione è stata prodotta d'intero punto per garantire ai fruitori un'interfaccia familiare e utilizzabile in modo intuitivo. Da oggi in poi, dunque, si potrà effettuare l'abbonamento a Apple TV+ e MLS Season Pass sui dispositivi mobili Android e compatibili con Google TV. L'app era già disponibile su smart tv app e dispositivi per lo streaming. Per chi è semplicemente curioso, è prevista anche una prova gratuita di 7 giorni.

Tante le funzioni messe a disposizione della app Apple TV, fra cui la possibilità di scegliere la modalità "Continua a guardare", che permette di riprendere la visione esattamente dal punto esatto in cui era stata interrotta. C'è poi la funzione "Watchlist", che invece consente di tenere traccia di tutti gli spettacoli che intendiamo guardare in un altro momento ma che vogliamo ricordare. Si potrà inoltre scaricare contenuti per prenderne visione offline. Apple garantisce uno streaming fluido sia con Wi-Fi che con rete cellulare.

Via libera, dunque, alla visione di contenuti anche sui dispositivi Android. L'offerta è veramente ampia. Fra i vari titoli figurano Scissione, Slow Horses, The Morning Show, Presunto innocente, Shrinking, Hijack - Sette ore in alta quota, Loot - Una fortuna, Palm Royale, Masters of the Air e Ted Lasso. Gli abbonati avranno inoltre la possibilità di accedere a diversi film di Apple Original. Disponibile anche la stagione 2025 della Major League Soccer, basterà abbonarsi MLS Season Pass. Gli abbonati potranno seguire tutte le partite senza oscuramento e beneficiare di contenuti esclusivi.

Gli appassionati dello sport avranno a disposizione anche un doppio appuntamento settimanale con la Major League Baseball grazie alla Friday Night Baseball. Per chi vuole, c'è anche un appuntamento con il calcio, ossia Sunday Night Soccer, che offre una partita in prima serata ogni settimana.

Apple TV+ è stato lanciato nel novrembre

del 2019 e da allora mette a disposizione contenuti originali in tutto il globo, realizzando ottimi risultati e tempi record. Le sue seriehanno conseguito ben 538 premi e 2553 nomination.