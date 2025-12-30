Recensione Geekom A6: un mini PC a meno di 600 euro

Geekom A6 con Ryzen 7 6800H si inserisce nel segmento dei mini PC sotto i 600 euro, talvolta sotto i 500€ se si riesce a trovare l'offerta giusta. Case in metallo, licenza Windows inclusa, un buon numero di porte e connessioni... questa la ricetta per un PC da scrivania completo che non costringe a troppe rinunce. Ecco come è andato il nostro test in un mese di utilizzo quotidiano.

Geekom A6: caratteristiche e com'è fatto

Critica sulle versioni disponibili a parte, l'A6 di Geekom è un mini PC con un design curato e un livello di flessibilità solitamente assente in questa fascia di prezzo. La piattaforma AMD della serie 6000 è abbinata, nella versione top di gamma, a 32 GB di RAM DDR5 e a un disco SSD NVMe da 1 TB.

Il telaio è interamente realizzato in metallo e con un ingombro di circa 11 × 11 × 3,7 centimetri, molto più compatto del classico Mac mini e allo stesso tempo robusto e con un occhio anche al design, semplice ed elegante. Le dimensioni ridotte rappresentano una sfida per la dissipazione termica, ma la scelta della struttura in lega aiuta a distribuire il calore in maniera più uniforme e a mantenere prestazioni stabili anche durante carichi prolungati come il gaming o l'esportazione di video tramite programmi di editing.

Non manca il supporto VESA, utile per chi intende fissarlo dietro un monitor o tenerlo nascosto: la piastra VESA è inclusa nella confezione così come le viti necessarie per appendere il PC dietro allo schermo, a patto che il display ovviamente sia dotato di un supporto a stand e non utilizzi già i fori dell'aggancio a muro.

L’espandibilità è superiore a quella tipica dei mini PC economici: i due slot RAM consentono di arrivare fino a 64 GB totali, mentre oltre all’SSD principale è presente un secondo slot M.2 libero per aggiungere un ulteriore disco NVMe.

Il cuore del sistema è il Ryzen 7 6800H, un processore AMD che non appartiene all'ultima generazione disponibile, ma è ancora validissimo e lo sarà per diversi anni. Abbinato a 32 GB di RAM DDR5 in dual-channel e a un SSD NVMe da 1 TB, crea in questo A6 un pacchetto tecnico bilanciato.

La piattaforma grafica integrata Radeon 680M consente di gestire senza problemi tutte le applicazioni per il lavoro, il fotoritocco leggero, il montaggio video e perfino titoli gaming meno esigenti, ma i suoi limiti emergono quando si inizia a lavorare con file video 4K con effetti più pesanti.

Anche chi vuole provare qualche modello di intelligenza artificiale locale si trova di fronte a dei limiti, che però sono superabili aggiungendo più RAM dato il supporto a un totale di due moduli da 32 GB ognuno, cosa che però costringe a buttare i due moduli da 16 GB che sono installati di serie.

Sul fronte della connettività, Geekom A6 offre tutto ciò che serve: Ethernet a 2,5 Gbit, due HDMI, una USB-C da 10 Gbps, una USB-C da 40 Gbps, due USB 3.0 frontali oltre al lettore di schede SD laterale. L’alimentazione avviene tramite il caricatore dedicato da 110 watt, dimensionamento corretto se consideriamo il TDP della piattaforma AMD e la necessità di garantire stabilità anche sotto carichi pesanti: dai test abbiamo superato i 90 watt di picco assorbiti dall'A6 solo nei momenti di massimo carico.

Dal punto di vista software, il mini PC arriva con Windows 11 Pro regolarmente attivato e con cifratura BitLocker abilitata ma, ovviamente, ci si può installare qualsiasi OS vogliamo.

Come va? La prova con editing video e uso quotidiano

Durante il mese passato insieme a questo Geekom A6, lo abbiamo usato come computer fisso per lavorare in uno scenario dove il carico minimo era rappresentato da una cinquantina di schede di Chrome aperte, software per chat e messaggistica e applicazioni della suite office. In questo scenario A6 non ha faticato per nulla.

A6 è riuscito a reggere anche diverse sessioni di montaggio video con Adobe Premiere lavorando su video 4K con una timeline abbastanza fluida (scendendo però con la risoluzione dell'anteprima in tempo reale) e con tempi di rendering dei video ridotti se si fa un montaggio senza l'uso di particolari effetti. Solo quando siamo andati a chiedere qualcosa in più, come transizioni più pesanti o un massiccio uso di animazioni, A6 ha iniziato a rallentare.

A6 però riesce a far girare anche videogiochi moderni se non esageriamo troppo con le richieste, ad esempio con Civilization VII siamo riusciti a gestire una mappa grande con effetti non certo al massimo del dettaglio ma con una resa generale godibilissima e fluida anche su monitor 4K.

Insomma, non è adatto per l'utilizzo come strumento di montaggio cinematografico, ma gestisce senza problemi video in 4K anche lunghi più di venti minuti e con diverse sovrapposizioni di sorgenti in 4K, a patto di accettare una timeline non fluidissima o di scendere con la risoluzione dell'anteprima video durante l'editing.

Prezzo e versioni

Come anticipato in apertura, Geekom A6 costa 549€ nella versione con 16 GB di RAM e disco da 512 GB.

Per la versione da 1 TB di spazio d'archiviazione, sempre su SSD, servono 649€. La cifra è tutto sommato onesta se consideriamo che la licenza di Windows 11 è inclusa nel prezzo, e l'hardware è coperto da 3 anni di garanzia ufficiale.