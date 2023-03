Samsung Galaxy Week: tutti gli smartphone, i tablet e i laptop in sconto

Dalla Corea del Sud all’Italia il passo è breve, soprattutto se il brand è Samsung e i prezzi sono particolarmente vantaggiosi. Per Samsung il mercato italiano è un punto di riferimento, tant’è che attualmente il 30% dei dispositivi mobili usati in Italia hanno la “S” stampigliata sulla scocca.

E per entrare nell'universo Samsung, Amazon ha pensato a una settimana di sconti e promozioni: la Samsung Galaxy Week. Abbiamo selezionato smartphone, tablet e laptop pensando alle esigenze più disparate e agli amanti dei sistemi operativi più diffusi: ecco le offerte davvero imperdibili.

Smartphone Samsung: soluzioni per tutte le tasche

Amazon ha prodotto una ricca selezione di smartphone Samsung in sconto, adatti alle esigenze sia di chi ne fa un uso intenso che di coloro che, invece, preferiscono la fotografia o il gaming.



Il Samsung Galaxy M13, ad esempio, è uno smartphone con display da 6,6 pollici di tipo Infinity-V e con tecnologia FHD+, termini che meritano un rapido approfondimento. Infity-V è una soluzione con cui Samsung riduce all'essenziale il notch, quella banda scura posta al centro della parte superiore del display, che copre la videocamera frontale e che poco piace agli utenti, mentre la tecnologia FHD+ (Full HD +) porta la risoluzione a 2.220x1.080 pixel, superiore a quella dello standard FHD. Il risultato è una nitidezza maggiore e una migliore definizione delle immagini. Ha a bordo un processore a otto core Exynos 850, 4 Gb di Ram e un o spazio di archiviazione da 128 Gb, espandibile fino a 1 Terabyte con una scheda MicroSD. La fotocamera principale da 50 megapixel è accompagnata da una ultra-grandangolare da 5 mp e una di profondità da 2 mp. La batteria da 5.000 mAh garantisce un uso intenso per tutta la giornata, sfruttando così appieno le potenzialità di Android 12.

Altro dispositivo di rilievo è il Samsung Galaxy M33 5G con display da 6,6 pollici in FHD+, ottimo compagno per chi ama la fotografia, grazie a 4 fotocamere rispettivamente da 50 megapixel, 5 mp, 2 mp e 2mp, con una risoluzione da 8.165x6.124 pixel. Processore Samsung Exynos 1200 da 8 core, 6 Gb di Ram e 128 Gb di storage interno espandibile fino a un Terabyte. La batteria da 6.000 mAh supporta al meglio anche il modulo 5G, che garantisce elevate velocità di trasferimento file e di navigazione. Il sistema operativo è Android 12.

Uno smartphone adatto a chi usufruisce di contenuti in streaming: il Samsung Galaxy M23 5G: sfrutta il chip Snapdragon 750 e 4 Gb di Ram, oltre a 128 Gb di storage interno espandibili fino a 1 Terabyte. Il comparto fotografico ha una fotocamera principale da 50 mp, una da 8 mp e una di profondità da 2 mp. A seconda dell’uso che si sta facendo delle applicazioni e di Android 12, questo smartphone aggiunge altri 4 Gb alla Ram, attingendo dallo spazio di archiviazione interno. Questo significa maggiore fluidità d’uso e, grazie al 5G, una maggiore velocità nel trasferire i dati. La batteria da 5.000 mAh permette l’uso del dispositivo per tutta la giornata senza dovere ricorrere al caricabatterie.

Lo smartphone Samsung Galaxy S22 5G è super-carrozzato. Un display Dynamic AMOLED da 6,1” che mantiene nitidezza anche alla luce del sole e una risoluzione da 1.080x2.340 pixel, con 3 fotocamere da 50 mp, 12 mp e 10 mp che permettono scatti da 8.165x6.124 pixel e video in 8K. Un concentrato di tecnologia con un processore a otto core, 8 Gb di Ram e 256 Gb di spazio di archiviazione interna. Votato all’imaging e alle prestazioni estreme, ha a bordo Android 12 con interfaccia Samsung One UI 4.1, sviluppata dal produttore per i propri dispositivi.

Un altro concentrato di tecnologia è il recentissimo Samsung Galaxy S23, presentato da Samsung il primo giorno di febbraio del 2023 e vero e proprio fiore all’occhiello. Il display Dynamic AMOLED da 6,1 pollici, il processore Snapdragon 8 Gen 2 e la Gpu Adreno 740 sono il biglietto da visita della capacità di elaborazione di questo smartphone che, in realtà, è tra i più potenti sul mercato. 8 Gb di Ram, 256 Gb di spazio di archiviazione, Android 13 (con Samsung One UI 5.1) e tre fotocamere da 50 mp, 10 mp e 12 mp concludono il quadro. Un top di gamma per prestazioni di alto livello che soddisfa le esigenze di chi lo usa per lavoro, degli amanti della fotografia e degli appassionati di videogiochi.

Siamo al cospetto di un piccolo laboratorio fotografico da mettere in tasca. Il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G è dotato di 5 fotocamere, con sensore ottico da 108 megapixel in grado di produrre foto fino a 12.000x9.000 pixel. Il display è Dynamic AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione da 1.440x3.080 pixel. A bordo ha un chipset Samsung Exynos 2200 e un chip grafico Xclipse 920 supportati da 8 Gb di Ram. Lo spazio di archiviazione è da 512 Gigabyte. Potenza e velocità per ogni esigenza.



Tablet Samsung: soluzioni comode e versatili

Samsung ha anche una lunga tradizione sul mercato tablet e, anche in questo caso, le offerte sono davvero tante.

Abbiamo scelto alcuni tablet adatti a un pubblico vasto, a cominciare dal Samsung Galaxy Tab A8 da 10,5 pollici con una risoluzione di 1.900x1.200 pixel, processore Unisoc, 4 Gb di Ram e 128 Gb di spazio di archiviazione. Si collega alla rete tramite Wifi e, grazie alla batteria da 7.040 mAh, resiste all’uso prolungato. Ideale tanto per la navigazione quanto per la lettura, è uno dei prodotti più versatili tra i tablet dedicati a un pubblico che ne vuole fare un uso moderato. Ha a bordo Android 11.

Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite è dotato della S Pen, per una scrittura scorrevole. Non è solo un tablet, è anche una valida alternativa alla carta per chi prende appunti in continuazione, il display da 10,4 pollici è sufficientemente ampio anche per gli scrittori incalliti. Offre un'autonomia incredibile, in virtù della batteria da 7.040 mAh che consente un uso fino a 13 ore e crea un ecosistema con i telefoni Samsung, permettendo di ricevere telefonate e mandare messaggi anche se i due dispositivi sono collegati a reti diverse. Usa la connessione Wifi e si presta alla riproduzione di contenuti multimediali, grazie ai due speaker Dolby Atmos. La dotazione hardware comprende un chip Snapdragon, 4 Gb di Ram e 64 Gb di spazio di archiviazione espandibili fino a un Terabyte. Il sistema operativo è Android 12 Samsung One Ui 4.0.

A chi ama la maneggevolezza consigliamo il Samsung Galaxy Tab A7 lite con display da 8,7 pollici e una definizione da 1.080x2.400 pixel. Processore a 8 core Mediatek, 4 Gb di Ram e 64 Gb di spazio di archiviazione sono un buon supporto all’esperienza d’uso con Android 11. La connettività Wifi ne fa un ottimo compagno per lo studio e per il tempo libero.

Chi necessita la potenza di un computer di alta gamma, può optare per un Samsung Galaxy Tab S8 Ultra che fa del display da 14,6 pollici e della vocazione per l’imaging un punto di forza. La fotocamera da 13 megapixel permette scatti con risoluzione fino a 4.163x3.122 pixel e di girare video in 4K. È una vera e propria postazione di lavoro spessa 5,5 millimetri e un cuore aggressivo: processore da 2.2 GHz, 12 Gb di Ram e 256 Gb di storage, connettività Wifi, S Pen e integrazione con telefoni Samsung. Il sistema operativo è Android 12.

Un altro concentrato di potenza è il Samsung Galaxy S8+, dotato di tutto ciò che serve per i professionisti che necessitano un dispositivo da spremere fino in fondo e in piena mobilità. Display da 12,4” con risoluzione fino a 2.800x1752 pixel, ottima per l’uso della S Pen con la quale prendere appunti, disegnare e interagire con le tante app a disposizione. Chip da 2.2 GHz, connettività Wifi, 8 Gb di Ram e 256 Gb di spazio di archiviazione rendono più che fluida l’esperienza d’uso con Android 12.

Laptop Samsung: potenza e versatilità

Anche sul fronte laptop Samsung è da sempre sinonimo di qualità. Il Samsung Galaxy Book 3 Pro 14” ha un processore Intel Core i5 di 13esima generazione da 4.6 GHz, 16 Gb di Ram e disco allo stato solido da 512 Gigabyte, ovvero un profilo di alto livello capace di soddisfare gli utenti più esigenti che hanno bisogno di capacità di calcolo elevate, sia per il lavoro sia per il tempo libero. Display da 14 pollici in segno della maneggevolezza, Windows 11 Home e scheda grafica Intel Iris Xe.

Chi dovesse avere bisogno di maggiore potenza di calcolo può optare per il Samsung Galaxy Book3 Pro Laptop 16, con display da 16” e risoluzione da ‎2.880x .800 pixel, Wifi 6E e un processore Intel Core i7 da 5 GHz, supportato da 16 Gb di Ram LPDDR4 con bus fino a 4.266 Mbps e un consumo energetico migliorato. Difficile trovare computer portatili altrettanto performanti a un prezzo tanto vantaggioso.

