7 cose da chiedere a ChatGPT: dalla lista della spesa a cosa mettere in valigia

Continua a far parlare di sè: è ChatGpt, bloccata per alcuni giorni in Italia per non aver inizialmente soddisfatto le norme del Garante della Privacy ma adesso tornata pienamente operativa. Il servizio di intelligenza artificiale creato da Open Ai (arrivato già alla versione numero 4). " Gpt-4 è più creativo e collaborativo che mai. Può generare, modificare e replicare con gli utenti su attività di scrittura creativa e tecnica, come comporre canzoni, scrivere sceneggiature o apprendere lo stile di scrittura di un utente!", scrivono i suoi sviluppatori.

La lista della spesa

Inserendo i nostri parametri su quello che compriamo abitualmente, le calorie che consumiamo e i nostri gusti in generale, l'intelligenza artificiale è in grado di compilare per noi le prossime cose da acquistare quando entriamo in un supermercato semplicemente partendo da parole chiave. " Ho chiesto a ChatGPT di fare la spesa oggi e ha funzionato benissimo !", ha detto un utente in un tweet. " Sono rimasto nei limiti del mio budget, mi ha fornito ingredienti e ricette per 7 pasti (compresi alcuni preferiti!) e ha tenuto conto del mio programma e della mia dieta".

Come usarla per il business

Tanti professionisti stanno già testando questa possibilità data dalla tecnologia per avere risposte immediate e soprattutto provare ad aumentare la produttività del loro lavoro: in molti già la utilizzano per creare contenuti perchè ChatGPT è in grado di creare testi dal nulla e produrre veri e propri articoli come fosse un vero autore, uno scrittore o un giornalista dietro a quelle frasi. Perché si usa sempre di più? Perché in breve tempo si possono ottenere tantissime informazioni che prima richiedevano una mole di lavoro più lunga e attenta.

Come funziona per le traduzioni

È necessario comprendere in breve tempo un testo ma che non sia soltanto dall'inglese all'italiano ma anche in lingue più difficili da comprendere: niente paura, l'intelligenza artificiale è in grado di tradurre testi, concetti e articoli in tutte le lingue che vogliamo soltanto con una semplice richiesta.

Cosa succede con la programmazione informatica

L'AI è in grado di svolgere anche compiti più delicati legati ai programmi informatici utili per gli sviluppatori che vogliono risparmiare tempo per la stesura di un testo o semplicemente correggere il loro operato facendo in modo che non ci sia alcun errore. È chiaro che, pure in questo caso, la mano viene data al singolo professionista ma anche a grandi aziende che, avendo una scadenza imminente, si possono rivolgere a ChatGPT per eliminare molte castagne dal fuoco in breve tempo.

I dialoghi

Chi si sente solo ma soprattutto chi desidera provare l'ebbrezza di parlare con una "macchina" come se ci fosse dall'altra parte una persona in carne e ossa, ecco che può creare dialoghi veri e propri decidendo, ad esempio, di parlare con un proprio idolo. I fan di un attore di film o di un artista musicale, ad esempio, possono chiedere a ChatGPT di simulare una chiacchierata con quello specifico personaggio famoso come ci fosse davvero lui dall'altra parte dello schermo.

La musica

Può sembrare fantascientifico ma si possono creare anche testi musicali per una tipologia qualsiasi di genere, dal rap al pop. Alcuni esperimenti hanno prodotto da parte di ChatGPT una vera e propria composizione musicale lascando di stucco gli stessi creatori. Anche qui il principio è sempre lo stesso: si crea l'ordine mettendo alcune parole chiave e, dal nulla, può venir fuori un brano che andrebbe bene anche per alcuni festival musicali.

Cosa mettere in valigia

Un po' come funziona per la lista della spesa, ChatGPT è un'ottima organizzatrice di viaggi pianificando nel dettaglio itinerari, costi, spostamenti partendo sempre da una manciata di dati che deve inserire l'utente come imput per il "ragionamento" artificiale. Non solo mete, ma le si può chiedere un consiglio su cosa portare in valigia per non dimenticare nulla ma ricorda anche di preparare tutti i documenti di riconoscimento necessari per un viaggio all'estero