Apple rilascia iOS 18.3.1. Ecco perché dovresti aggiornare subito il tuo iPhone

Nemmeno un paio di settimane dopo il rilascio di iOS 18.3, nelle ultime ore Apple ha rilasciato un nuovo aggiornamento software per i clienti che hanno iPhone e iPad per correggere alcuni problemi relativi non soltanto ai consueti bug di sistema ma anche a privacy e sicurezza tanto che gli esperti del settore hanno spiegato che si tratta di un aggiornamento "urgente".

Cosa risolve l'aggiornamento

Ufficialmente, Apple ha pubblicato un documento in cui si legge che " un attacco fisico potrebbe disattivare la modalità USB con restrizioni su un dispositivo bloccato. Apple è a conoscenza di un rapporto secondo cui questo problema potrebbe essere stato sfruttato in un attacco estremamente sofisticato contro individui specifici" . Alcuni esperti del settore hanno spiegato, più nel dettaglio, che era presente una falla nella modalità USB Restricted Mode, introdotta nel 2018 con iOS 11.4.1 e che impedisce di accedere ai dati degli iPhone bloccati. La vulnerabilità, segnalata da Bill Marczak del Citizen Lab, " potrebbe essere stata sfruttata in un attacco estremamente sofisticato, contro una serie specifica di individui mirati ", almeno secondo quanto dichiarato da Apple.

A cosa serve la funzione

Cupertino ha già dovuto fronteggiare simili problematiche in passato e sempre relative alla USB Restricted Mode: come spiegano gli esperti di Tomshw.it, questa funzione è " progettata per impedire tentativi di aggirare i codici di accesso dei dispositivi e le protezioni di crittografia dei dati degli utenti, ma che non si è sempre rivelata impenetrabile come pianificato da Apple" . Adesso, però, tutto sembra essere stato risolto come scrive Apple sul documento pubblicato online affermando che " un problema di autorizzazione è stato risolto migliorando la gestione dello stato".

Se questo è l'elemento più grave e di spicco relativo all'ultimo aggiornamento iOS, nel frattempo sono stati corretti anche altri problemi segnalati da molti utenti tra cui il malfunzionamento di alcune tastiere ma anche dei "ritardi" relativi ad altre parti del sistema. Per poter fare l'aggiornamento, come sempre, bisogna andare in Impostazioni, Generali, Aggiornamento software e si vedrà l'ultima versione disponibile. A quel punto bisognerà avere una carica sufficiente della batteria oppure si potrà tenere il telefono sotto carica così da effetture automaticamente l'aggiornamento. Lo stesso discorso vale, parallelamente, per gli iPad per i quali bisognerà seguire la stessa procedura.

A questo punto sale

l'attesa per il rilascio di iOS 18.4 che dovrebbe apportare importanti novità soprattutto relative all'intelligenza artificiale: non c'è ancora una data di rilascio ma potrebbe già essere disponibile nei prossimi giorni.