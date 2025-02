WhatsApp "ascolta" le note audio e "legge" le foto: le novità dell’intelligenza artificiale

Ascolta ora 00:00 00:00

Con il passare delle settimane, WhatsApp diventa sempre più completo e funzionale ma questa volta bisogna dire grazie ai progressi dell'intelligenza artificiale che consentirà a tutti gli utenti di poter integrare al meglio le funzioni di ChatGpt che da alcune settimane interagisce direttamente con una delle app di messaggistica più utilizzate al mondo.

Cosa accade con le note audio

La novità più eclatante riguarda l'ascolto, per così dire, dei messaggi vocali che oltre alla trascrizione del testo adesso possono essere tradotti dall'intelligenza artificiale: se fino a poco tempo fa ChatGpt poteva rispondere soltanto a un testo scritto, adesso si può fare anche con i tanto utilizzati audio vocali. Si potrà domandare qualsiasi cosa come avviene già in forma scritta per avere una risposta grazie alle funzioni avanzate: ricordiamo che da dicembre 2024 si può aggiungere il chatbot in rubrica chiamando il numero +1 (800) Chat-Gpt ma anche chiamando al numero +1 (800) 242-847.

Cosa accade con le foto

Un'altra migliorìa importante riguarda l'interpretazione delle immagini: si carica o scatta una foto qualsiasi che riguarda un paesaggio, un cartello, una pianta e così via e il chatbot ci dirà il contenuto di quello che gli stiamo chiedendo. Ovviamente vale per tutto: sia se vogliamo sapere una ricetta di cucina, ad esempio, ma anche per migliaia di altre curiosità. Discorso simile se abbiamo a che fare con un'immagine che recita una scritta in una lingua che non conosciamo, possiamo domandare di cosa si tratta e dopo pochi secondi avremo una risposta. Gli aggiornamenti stanno man mano prendendo piede in tutto il mondo e presto saranno disponibili anche chi non riesce, oggi, ad avere attive le nuove funzioni.

Un universo in espansione

Come spiegano i giornali specializzati, chi si abbonderà a Plus o Pro avrà la possibilità di accedere a funzioni più avanzate e ottenere risposte più rapide ai propri quesiti. " L’integrazione con WhatsApp consente anche di superare alcune limitazioni della connessione internet, offrendo un’esperienza più stabile e veloce rispetto all’app standard di ChatGpt ", affermano gli esperti di digitech.

Dunque, le possibilità date dall'intelligenza artificiale e l'integrazione di ChatGpt sono davvero molteplici e non sono escluse altre importanti novità

anche nel prossimo futuro per integrare esperienze sempre più 3.0 e avanzate per un pubblico enorme che utilizza quotidianamente l'app senza il bisogno di rivolgersi a parti terze avendo tutto integrato nello stesso sistema.