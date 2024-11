Windows, flop di Edge: da Microsoft un premio da 1 milione di dollari per salvarlo, come funziona

Da tempo Microsoft sta cercando in ogni modo di spingere i possessori di personal computer dotati di sistemi Windows a utilizzare Edge per navigare in rete, tuttavia, ciò nonostante, la serrata concorrenza soprattutto da parte di Google Chrome e Mozilla Firefox sta mettendo i bastoni tra le ruote ai piani del colosso di Redmond. Così tanto da spingere l'azienda addirittura a mettere in palio un premio dal valore di 1 milione di dollari per incentivarne l'uso.

Ci sono dei trascorsi che riportano direttamente ai tempi di Internet Explorer, incluso in Windows dal 1995, ma le pratiche aggressive che hanno comportato l'accusa di abuso di posizione dominante nel mercato e di concorrenza sleale sono proseguite anche con il browser che ha raccolto l'eredità del primo mai creato da Microsoft per il suo sistema operativo. Si ricordano, ad esempio, le notifiche che invitavano l'utente a rimanere su Edge e sconsigliavano di scaricare altri browser: nel momento in cui l'utente ne cercava esplicitamente un altro utilizzando Bing, ecco che compariva un messaggio esplicito: "Non c'è bisogno di scaricare un altro web browser. Microsoft raccomanda l'uso di Edge per un'esperienza in rete più veloce, sicura e moderna, in grado di farvi risparmiare tempo e denaro".

Nella "guerra dei browser", che come detto era già iniziata ai tempi di Internet Explorer nel suo duello con Netscape Navigator prima, e con Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari e Opera poi, non era tuttavia ancora mai accaduto che una software house mettesse in palio un premio da 1 milione di dollari per spingere il suo programma per navigare in rete. Un'estremizzazione di quanto già accade con Microsoft Reward, programma di fidelizzazione con cui gli utenti vengono ricompensati con dei punti poi convertibili per riscattare dei premi.

Visto che le tecniche usate per promuovere l'uso di Edge non hanno prodotto i risultati attesi, e dal momento che Microsoft non può più obbligare i propri utenti a utilizzare il suo browser, il premio in denaro era l'unica via percorribile. Ma come funziona la promozione? Come una semplice lotteria a premi in senso stretto, dato che il fortunato utente estratto vincerà 1 milione di dollari: anche il secondo e il terzo avranno una "piccola" consolazione, ricevendo ciascuno un premio da 10mila dollari.

Le iscrizioni sono tuttavia aperte esclusivamente per i residenti in Stati Uniti, Canada, Porto Rico, Regno Unito,

Francia e Germania. Per partecipare sarà sufficiente accumulare crediti utilizzando prodotti Microsoft, per cui ad esempio impostando Edge come browser predefinito e anche effettuando ricerche web giornaliere tramite Bing.