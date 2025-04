Windows utenti in allarme dopo l'ultimo aggiornamento: qual è il codice di errore e cosa consiglia Microsoft

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono sempre più numerose le segnalazioni di un potenziale problema insorto tra gli utenti a seguito dell'installazione di un recente aggiornamento di Windows 10.

Stando a quanto riferito sui social e sui forum, si tratta dell'update KB5057589, rilasciato per migliorare l'ambiente di ripristino (WinRE) in Windows 10 versione 21H2 e Windows 10 versione 22H2, e installato qualora il Pc in esecuzione sia dotato di una partizione di ripristino del sistema.

Ebbene, a partire dallo scorso 8 aprile si sono moltiplicati i casi di notifica di uno specifico errore, lo 0x80070643, che generalmente compare quando si sono verificati dei problemi proprio durante la fase di installazione o quando l'operazione non è andata a buon fine. Per lo meno questo è ciò che accade di solito qualora appaia questa specifica segnalazione, eppure in tale circostanza sembra proprio che l'aggiornamento sia invece andato a buon fine.

Secondo Microsoft si tratta di un bug, dato che il codice di errore viene segnalato nello specifico quando un altro aggiornamento si trova in fase di attesa di riavvio, cosa che non accade con il recente update: sarebbe dunque Windows a interpretare in modo errato lo stato del sistema e a non uscire dal loop.

Secondo alcune interpretazioni il problema deriverebbe dal fatto che il sistema sta tentando di effettuare l'aggiornamento nonostante il fatto che non siano soddisfatti alcuni requisiti, ovvero la presenza di una partizione, lo spazio libero sulla partizione di almeno 250 MB e l'immagine WinRE con una versione maggiore o uguale alla 10.0.19041.5728.

Qualunque sia l'origine del malfunzionamento, comparso in altre circostanze anche lo scorso anno, Microsoft non ha mai proposto alcuna valida soluzione, per cui il consiglio è quello di ignorare il messaggio di errore, per quanto fastidioso possa essere.

Nelle altre circostanze in cui si è verificata la segnalazione del medesimo codice in fase di update non c'è stato infatti altro da fare che attendere la successiva scansione automatica di nuovi aggiornamenti da parte del sistema operativo o l'arrivo di un nuovo pacchetto di qualunque genere. Per quanto concerne la KB5057589, invece, non c'è alcun problema, dato che è stata installata nonostante il messaggio, bisogna solo aspettare che il sistema elimini la segnalazione.