Harry Potter, oggi si torna a Hogwarts

È il primo settembre e per i fan di Harry Potter è tutto tranne che una giornata qualunque. È la data in cui i giovani maghi della saga di J.K. Rowling si presentano al binario 9 e 3/4 per salire sull'Hogwarts Express per affrontare il nuovo anno scolastico al castello. Le celebrazioni sono in tutto il mondo anche se alla stazione di King's Cross di Londra per il secondo anno (e pare per sempre) non sarà dato l'atteso annuncio delle ore 11 "L'Hogwarts Express è in partenza dal binario 9 e 3/4": non certo perché sia diminuito l'interesse verso Harry, i suoi amici e nemici, ma al contrario per la troppa ressa di appassionati, incluse le tante persone in maschera che si riservavano alla stazione, mettendo in difficoltà gli addetti alla sicurezza.

Mutatis mutandis, a Milano è sold out per "Back to Hogwarts", a meno di qualche incantesimo dell'ultima ora, l'appuntamento al Teatro Nazionale che è il punto di riferimento per gli appassionati di tutta Italia. Dalle 8,45 alle 14 sono in programma attività speciali, sorprese, grandi ospiti e naturalmente spettacoli di magia, con il raggiungimento del culmine alle 11, l'orario di partenza dell'espresso per Hogwarts. Chi non riuscirà a entrare in sala questa volta può consolarsi con la diretta streaming su tutti i canali social di Harry Potter (@harrypotterit)), Instagram e TikTok.

In molti cinema milanesi, fino al 3 settembre, è anche possibile rivedere "Harry Potter e il calice di fuoco", che celebra quest'anno il suo ventesimo anniversario: quarto episodio cinematografico della saga, tratto dall'omonimo romanzo, con il ritorno del Torneo Tremaghi e l'uscita a sorpresa dal calice di fuoco di un quarto giocatore, che è proprio Harry. Su Sky è possibile vedere tutti gli episodi della serie cinematografica, oltre a documentari su vita e vicissitudini di Harry Potter.

Dopo una lunga attesa arriva a Milano, a partire dal 19 settembre, "Harry Potter: The Exhibition", che è annunciata come "la mostra itinerante più completa mai presentata su Harry Potter e tutto il suo incredibile universo": a ospitarla "The Mall" in Porta Nuova. La mostra ha transitato in molte capitali dopo l'anteprima mondiale al Franklin Institute di Philadelphia prima di arrivare a Milano e sarà l'occasione per entrare più a fondo o rivivere i molti capitoli della vicenda. Oltre a libri, oggetti e tutto ciò che si può immaginare, un ruolo speciale lo avranno gli allestimenti degli ambienti in cui si svolgono i volumi e le relative serie cinematografiche, sempre aspettando l'arrivo della serie tv, annunciato per il 2027. La Sala "Dal Libro allo Schermo" presenta una prima edizione di "Harry Potter e la Pietra Filosofale" custodita in una cassaforte ispirata a Gringott e circondata da video immersivi e citazioni letterarie.

La Sala del Castello di Hogwarts offre un'esperienza multimediale immersiva con il Platano Picchiatore, i Dissennatori e la Mappa del Malandrino, dove i visitatori vedranno apparire il loro nome. Ma l'esperienza più particolare si potrà vivere nella Sala delle Case di Hogwarts, dove sarà possibile cimentarsi in momenti personalizzati scelti durante la preregistrazione.