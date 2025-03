"Hub della Protezione civile usato come una moschea"

Ascolta ora 00:00 00:00

Ha preso carta e penna e scritto al prefetto Claudio Sgaraglia e al presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e all'assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa, Marco Bestetti, consigliere regionale (FdI) per sottolineare «l'evidente incompatibilità tra le attività settimanali di preghiera di centinaia di fedeli e l' hub della Protezione Civile» di via Novara. Ricordando come «con deliberazione n. 1714 del novembre 2022, la Giunta Comunale aveva approvato il progetto per realizzare nel parcheggio di Trenno, in via Novara, un grande hub polifunzionale della Protezione Civile per la gestione delle emergenze e il soccorso alla popolazione, oltre che per le esercitazioni, le prove tecniche dei mezzi e la formazione». L'area, in sostanza, dovrebbe consentire l'ospitalità immediata ed emergenziale della popolazione quando si verificano situazioni improvvise che rendono necessario e precauzionale allontanare dalle loro case le famiglie anche nel cuore della notte. La funzione dell'hub - si legge nella letttera ufficiale - dovrebbero fornire gli spazi adeguati alle esercitazioni, ai mezzi e alle attrezzature ingombranti della Protezione civile. Il progetto, infatti, prevede un tendone, servizi igienici, moduli abitativi emergenziali e uffici.

La tensostruttura, che occuperà due terzi dell'area complessiva è quella che era collocata all'ex Palasharp di via Lampugnano ed affidata alla comunità islamica di viale Jenner per la preghiera settimanale.

Così se il Comune ha dichiarato che la comunità islamica potrà continuare ad utilizzare la struttura per le attività di preghiera, il Consiglio Comunale aveva stralciato l'area da quelle destinate a luoghi di culto nel Piano delle Attrezzature Religiose di Milano.

La richiesta al Prefetto? «Che l' hub per le emergenze della Protezione Civile sia destinato effettivamente all'accoglienza immediata della popolazione in caso di emergenza».