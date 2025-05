I calciatori del Milan con il nome della mamma sulla maglia

Ascolta ora 00:00 00:00

Squadra che vince non si cambia. Nessun riferimento ai gol ma al fatto che anche quest'anno, in occasione della festa della mamma, il Milan ha deciso di far giocare i calciatori della prima squadra maschile con il cognome materno. È stata infatti confermata l'iniziativa «scesa in campo» per la prima volta l'anno scorso. Quest'anno sarà coinvolta tutta la famiglia rossonera. Il Club e la Fondazione Milan avvieranno una raccolta fondi per aiutare le mamme adolescenti della periferia milanese attraverso il programma dedicato all'Hub Spazio Indifesa.

Il calcio d'inizio della partita dedicata alle mamme è previsto nella sfida di Serie A di oggi contro il Bologna, quando i cognomi materni dei calciatori verranno pronunciati dalla voce dello speaker alla presentazione della formazione ufficiale del Milan sui maxischermi. Gli stessi maxischermi e i led all'interno e all'esterno di San Siro, grazie a una speciale versione del photo wall rossonero, saranno animati da grafiche di auguri e dalle tantissime immagini di mamme inviate al Club da calciatori, Legends e milanisti di tutto il mondo. Gli inviti ad assistere alla partita dalla Vip Lounge dello stadio saranno poi riservati a coppie di mamme e figli rossoneri. L'iniziativa coinvolgerà le tante anime della famiglia rossonera, dai calciatori agli oltre 500 milioni di appassionati rossoneri in tutto il mondo, vivendo anche su tutti i touchpoint digitali del Club con grafiche e contenuti foto e video dedicati. Oltre alla prima squadra maschile celebreranno il ruolo della mamma, Milan Futuro, il settore giovanile e la prima squadra femminile, che osserverà un turno di riposo nel weekend conclusivo del campionato. L'allenatore della prima squadra maschile, Sérgio Conceição, sarà protagonista di un momento speciale dedicato alla ricorrenza.

Nell'ambito dell'iniziativa, Fondazione Milan sosterrà con una raccolta fondi una settantina di giovani mamme in età

adolescenziale seguite dal programma di accompagnamento alla genitorialità promosso all'Hub Spazio Indifesa nel quartiere Gallaratese gestito da Terre des Hommes e inaugurato nel 2021 proprio grazie al contributo della Fondazione.